“مجموعك أيه” ؟ البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة نتائج الامتحانات الشهادة الاعدادية 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة نتائج الامتحانات الشهادة الاعدادية ، التي عن طريقها يمكن معرفة النتيجة بسهولة، في هذه المحافظة، كذلك أن هناك مسئول في مديرية التربية والتعليم في هذه المحافظة، أوضح أن عدد الطلاب المتقدمين لتأدية الامتحانات بالترم الثاني وصل عددهم لما يقرب من حوالي 188 ألف طالب وطالبة.

البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة نتائج الامتحانات الشهادة الاعدادية

قام العديد من كلًا من الأهالي وأولياء الأمور بمحاولة البحث عن البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة نتائج الامتحانات الشهادة الاعدادية ، من خلال محركات البحث جوجل، إذ أن هناك مصادر رسمية في الوزارة، بينت أن النتيجة سوف يتم ظهورها على هذا الموقع المتعلق بالبوابة الخاصة بمديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، وذلك بتسجيل رقم المقعد بشكل صحيح، وكذلك سوف يتم نشر النتيجة به في خلال ساعات.

خطوات استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2023

من الجدير بالذكر أنه يتم نصح الطلاب، بجانب أولياء الأمور بالسير على خطوات معرفة النتيجة التي أعلنت عنها الوزارة، من خلال البوابة الرسمية، وكذلك الاعتماد على جميع المصادر الرسمية فحسب، والبعد عن المصادر التي لا تكون موثوقة، وفيما يلي خطوات معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة الجيزة: