“giza.gov.eg” الآن نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة 2023 على البوابة الإلكترونية بالجيزة باسم الطالب فقط نتائج 3 إعدادي

نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة 2023، أثار الطلاب وطالبات ثالثة إعدادي التساؤل حول موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالجيزة بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع البوابه الالكترونيه لمحافظه الجيزة giza.gov.eg، خاصة بعد أن تم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس في أكثر من ست محافظات حتي الآن، ليعلق وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أن مراكز التصحيح على وشك الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات نتيجة الإعدادية بالجيزة 2023 الترم الثاني وأنه من المتوقع اعتماد النتيجة خلال 48 ساعه، وسوف نعرض لكم في هذا التقرير خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة الترم الثاني وبلغت نسبة النجاح قيمه 85.17%، وجاري الآن رفع نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة، ونشير إلي أنه بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة 2023

على الرغم من أنه لم يمر على انتهاء امتحانات نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة سوي خمس أيام فقط، ولكن يشعر الطلاب بقلق لعدم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية بالجيزة وإعلانها في محافظات أخري، لتؤكد محافظة الجيزة أن أعمال التصحيح بدأت مع بداية امتحانات الترم الثاني وزيادة عدد الطلاب في نتائج الإعدادية في محافظة الجيزة والذي يتخطي 192 الف طالب هو السبب الرئيسي في تأخر اعلان النتائج، مؤكده أنه من المؤكد أنه سيتم الانتهاء من أعمال التصحيح خلال ساعات فقط ولا داعي للقلق فإن نسب نجاح نتائج ثالثة إعدادي محافظة الجيزة الترم الثاني اعلي من العام الماضي.

البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة نتائج الإعدادية

بمجرد أن تعلن محافظة الجيزة اعتماد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة، يمكنك معرفة الدرجات من خلال الخطوات التالية:

توجه عزيزي الطالب إلي موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة.

لمحافظة الجيزة. قم باختيار نتائج الامتحانات.

حدد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة.

ثم انتظر فتح صفحة النتيجة.

ادخل الاسم الرباعي.

قم بكتابة رقم الجلوس الخاص بك.

انقر على زر عرض النتيجة.

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة الجيزة

كما أكدت محافظة الجيزة أنه سيتم اعلان اسماء الطلاب الاوائل على المحافظة ونسب النجاح في الإدارات التعليمية بالمحافظة وترتيبها ومن أهم الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة:

إدارة جنوب الجيزة التعليمية.

إدارة شمال الجيزة التعليمية.

إدارة الدقي التعليمية.

إدارة البدرشين التعليمية.

إدارة الصف بالجيزة.

إدارة العمرانية محافظة الجيزة.

إدارة بولاق الدكرور التعليمية.

إدارة أبو النمرس التعليمية.

إدارة الوراق التعليمية.

إدارة منشأة القناطر بالجيزة.

إدارة الهرم محافظة الجيزة.

إدارة الشيخ زايد التعليمية.

إدارة العياط التعليمية.

إدارة العجوزة التعليمية.

إدارة أوسيم التعليمية.

إدارة أطفيح التعليمية.

إدارة الواحات التعليمية.

إدارة كرداسة التعليمية.

إدارة أكتوبر التعليمية

نتيجة الإعدادية بالجيزة 2023 giza.gov.eg

وتجدر الإشارة إلى أن مجموع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة نهاية العام من 280 درجة، النصيب الأكبر لمجموع الدرجات لمادة اللغة العربية وهي 80 درجة، ومادة اللغه الانجليزيه والرياضيات كل منها من 60 درجة، و 40 درجة هما المجموع الكلي لكلا من مادة الدراسات الاجتماعيه والعلوم.