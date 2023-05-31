” تنزيل pdf ” رابط epedu.gov.iq نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا

شهدت الساعات الماضية الكثير من العمليات البحثية من قبل طلاب وطالبات الثالث متوسط بالعراق من أجل الحصول علي النتيجة وذلك عقب انتهاء الطلاب من اداء الإمتحانات بالايام الماضية وبات الجميع يترقب اعتماد نتيجة الصف الثالث المتوسط بالوقت الحالي واعلنت وزارة التربية والتعليم بالعراق بالايام الماضية ان جاري حالياً الانتهاء من تصحيح الدفاتر الامتحانية وسوف نقوم بإعتماد النتيجة وتوفيرها علي المواقع التابعة لوزارة التربية والتعليم ويستطيع الجميع الحصول علي نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول من خلال الرابط المباشر الذي سنوفرة عبر موقعنا البديل لموقع النتائج العراقي المعروف “نتائجنا”.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

وسيعي الكثير من الطلاب التي ادت امتحانات الثالث متوسط 2022 دور أول القيام بعملية الإستعلام عن النتائج بالوقت الحالي في العراق لاستخراج نتائجهم عقب الانتهاء من اداء الامتحانات، وهي الاختبارات النهائية.

استخراج نتائج الثالث المتوسط عبر موقع نتائجنا

يمكن الأن للجميع الإستعلام عن نتيجة الثالث متوسط من خلال الحصول عليها من خلال زيارة موقع نتائجنا او ملازمنا التابع لوزارة التربية والتعليم العراقي الذي يوفر النتيجة لحضراتكم بدون اي عناء ويمكن الان للجميع الطلاب القيام بعملية استخراج نتائج الثالث المتوسط من خلال اتباع مجموعة من الخطوات، وهي كما يلي:

رابط نتائج الثالث المتوسط results.mlazemna.com

قم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا. أدخل رمز الطالب المعين واختر المحافظة التي يتبع لها الطالب. سجِّل اسم الطالب ورقم المقعد الخاص به. في النهاية، انقر على زر “استعلام” أو المفتاح المماثل للحصول على النتيجة.

واعلنت وزارة التربية والتعليم بالعراق بالوقت الحالي عن عدم اعتماد اي نتيجة وجاري العمل علي عملية تصحيح اوراق الامتحانات علي مستوي جموع المحافظات بالعراق بالوقت الحالي وفور اعتماد النتيجة سوف نوفر لحضراتكم رابط مباشر للحصول علي النتيجة .