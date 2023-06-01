“NOW”نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2023 بالدرجات على cairo.gov.eg

نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2023 الترم الثاني سوف تظهر خلال دقائق قليلة بعد إعلان مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن اعتماد المحافظ اللواء خالد عبد العال النتيجة، موضحة أن أي طالب يستطيع الحصول عليها بواسطة رقم الجلوس.

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2023 الترم الثاني

بحسب تصريحات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني سوف تظهر فور اعتمادها من المحافظ على الرابط الإلكتروني لموقع المديرية بحيث يستطيع الطلاب من معرفة النتيجة بالتفصيل عن طريق رقم الجلوس.

أضافت المديرية أن لجان الكنترول بالمحافظة قد انتهت من أعمال تصحيح الأوراق الامتحانية للطلاب ومراجعتها بكل دقة ورصدها في كشوف أسماء الطلاب؛ حيث حددت المديرية أن النتيجة سوف تظهر في أول شهر يونيو المقبل تنفيذًا لتعلميات وزارة التربية والتعليم أن تظهر النتيجة خلال المدة ما بين 7 و10 أيام من انتهاء الامتحانات.

أشارت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة سوف تبدأ بتلقي طلبات تظلمات الطلاب على النتيجة منذ يوم إعلان النتيجة على مدار 15 يوم.

والجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة قد أعلنت نتائج الطلاب بجميع صفوف النقل من أول الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي على موقعها الإلكتروني بهدف التيسير على أولياء الأمور في معرفة نتيجة أبنائهم.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي القاهرة 2023

يستطيع أي طالب معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2023 الفصل الدراسي الثاني بواسطة رقم الجلوس من خلال إجراء هذه الخطوات البسيطة:

زيارة رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة هنا.

اضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية.

دون رقم الجلوس الخاص بك.

خلال ثوان من الضغط على أيقونة “عرض النتيجة” سوف تظهر لك كافة تفاصيل النتيجة.

نتيجة إعدادية القاهرة الترم الثاني 2023

اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2023 منذ قليل وأعلن أسماء أوائل إعدادية القاهرة.

ويستطيع طلاب الشهادة الاعدادية بالقاهرة معرفة نتيجة الترم الثاني من خلال إجراء اتصال هاتفي على رقم 09000100 من الرقم الأرضي، أو 5757 من التليفون المحمول.