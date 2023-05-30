“مبروك لأهالي النوبة” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان برقم الجلوس 2023 بالترم الثاني

يستمر عثور الطلاب على موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان برقم الجلوس ، إذ أن عمليات البحث ترتفع كثيرًا، بالتحديد في هذه الفترة الجارية من جانب جميع الطلبة والطالبات بمحافظة أسوان، حيث أن وزارة التربية والتعليم بتلك المحافظة قامت بالإعلان بشكل رسمي عن اعتماد تلك النتيجة الآن من قبل السيد محافظ أسوان، وفيما يلي سوف نتعرف على تفاصيل النتيجة، من حيث رابط الاستعلام، وغيره.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان برقم الجلوس

تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان برقم الجلوس ، وذلك بمعدل نجاح يبلغ حتى ما يقرب من حوالي 75.83%، فمن الجدير بالذكر أن محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية قام باعتماد تلك النتيجة الآن، وقال إن معدل النجاح هذا العام، بلغ لما يقرب من حوالي 72.2 %، وذلك للصم وأيضًا ضعاف السمع، في حين أن معدل النجاح وصل لما يقرب من حوالي 100 % للمكفوفين، وأيضًا ما يقرب من حوالي 61 % لطلبة وطالبات الإعدادية المهنية، في حين أن الطلبة والطالبات الذين من المفترض لهم أن يقوموا بدخول امتحانات الدور الثاني، ما يقرب من حوالي 6 آلاف و606 طالب وطالبة.

استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان برقم الجلوس

يمكن الآن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان برقم الجلوس ، من خلال اتباع الخطوات المقبلة: