“وزارة المالية” تُعلن عن أخر موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023 ! ليكون في هذا المعاد

صار التساؤل حول موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023 ، كبير للغاية، وهذا من قبل الملايين من الأشخاص، الذين يرغبون في معرفة الموعد المحدد لصرف المعاشات التي تتعلق بالسهر المقبل، “يونيو”، 2023م، إذ أنه مع بداية كل شهر ميلادي، يتم التساؤل باستمرار عن هذا الموعد، لذا فسوف نقوم بتوفيره لكم في السطور القليلة القادمة، وذلك بكافة تفاصيل الصرف، وأيضًا الطرق الخاصة بصرف تلك المعاشات.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023

وزارة التضامن الاجتماعي قامت بالإشارة إلى أن اليوم الموافق من 1-6-2023م، سوف يكون موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023 ، وذلك بتطبيق زيادة حوالي 15 في المئة، التي تم تنفيذها منذ الشهر الماضي من أبريل 2023م، كذلك سيكون الصرف مستمرًا إلى بضعة أيام، على أن يكون بداية الصرف كما ذكرنا في السابق، في اليوم الأول من شهر يونيو المقبل، كذلك أنه من الممكن أن يتم الصرف بعد هذا اليوم، فهذا اليوم هو بداية الصرف الخاص بمعاشات يونيو 2023م.

طرق صرف معاشات شهر يونيو 2023

في الواقع أنه سوف يتم صرف معاشات شهر يونيو 2023 ، في جمهورية مصر العربية لما يقرب من حوالي 11 مليون مواطن، كذلك أن الصرف سوف يكون ً حتى أيام عدة، وذلك عن طريق الماكينات الخاصة بالصراف الآلي، وأيضًا الفروع الخاصة ببنك ناصر، علاوًة على النظام الخاص بالمحافظ الإلكترونية، التي تتعلق بأصحاب المعاشات والممكن ان تحصل على المعاش من خلال البطاقة الخاصة ببنك ناصر، وذلك عن طريق ماكينات Atm.