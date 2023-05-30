results نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2023 بالرقم الامتحاني بغداد /كركوك/ البصرة/ نينوي/ البصرة عموم المحافظات بالعراق

نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2023 بالرقم الامتحاني يترقبها كافة طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط التمهيدي في عموم محافظات العراق “الكرخ الأولى والثانية، الرصافة الأولى والثانية والثالثة، النجف، بغداد، الكوفة، البصرة، ميسان، صلاح الدين وباقي المحافظات، حيث من المنتظر خلال الساعات القليلة المقبلة أن يتم إعلان نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2023 بالرقم الامتحاني على موقع وزارة التربية العراقية، وذلك بعد اعتمادها من الوزارة، ويستعرض لكم البديل نيوز موقع وزارة التربية العراقية لاستخراج نتائج الثالث المتوسط التمهيدي 2023 دور أول بالرقم الامتحاني.

نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2023

يتم استخراج نتائج الثالث متوسط التمهيدي العراق بالرقم الامتحاني عموم المحافظات عبر موقع وزارة التربية العراقية، وبذلك باتت من المتاح لكافة الطلاب استخراج نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2023 pdf موقع نتائجنا،حيث ستكون نتائج صف ثالث تمهيدي بغداد،الرصافة ،الكرخ،البصرة ،ذي قار ،ديالى ،كربلاء ،كركوك ،ميسان،المثنى ،النجف،نينوى ،القادسية،الأنبار، بابل ،صلاح الدين الكرخ الاولى الكرخ الثانية الكرخ الثالثة الرصافة الاولى الرصافة الثانية الرصافة الثالثة،السليمانية، واسط اربيل، دهوك ، متاحة للجميع خلال الدقائق المقبلة.

نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2023 بالرقم الامتحاني

وفقا لما أعلنت عنه وزارة التعليم، أنه سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة الإعلان عن نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2023 بالرقم الامتحاني عبر الموقع الرسمي للوزارة، وأكدت على جميع الطلاب في كافة أنحاء العراق أن يقوموا بالاستعلام الالكتروني وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات وهي ما سنوضحه لكم في السطور التالية.

استخراج نتيجة الصف الثالث المتوسط برقم المقعد

تسجيل دخول موقع وزارة التربية العراقية انقر هنــــــــــــا

الضغط على الأيقونة الخاصة بنتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول.

ومن ثم كتابة اسم الطالب.

إدخال الرقم الامتحاني ورقم المقعد الخاص بالطالب.

وأخيرا يتم النقر على خانة عرض النتيجة.

تظهر نتيجة الصف الثالث متوسط التمهيدي 2023 الدور الأول بالرقم الامتحاني عموم المحافظات العراقية فور اعتمادها بشكل رسمي.