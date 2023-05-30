في كل المحافظات الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2023 من موقع الوزارة الرسمي

اليوم تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2023 في عدد كبير من المحافظات بعدما انتهت أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وقد جائت نسبة النجاح مرضية إلى حدا كبير بعدما تخطت حاجز الـ80% مما يدل على نجاح النظام التعليمي الحالي، واليكم رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم 2023 الترم الثاني من موقع الوزارة الرسمي.

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2023

والآن مع نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2023 بعد اعداد كشوف بأسماء الطلاب الناجحين والراسبين والدرجات التي حصلوا عليها، حيث اعتمد السادة المحافظين نتيجة الاعدادية في عدد من المحافظات “الاسماعيلية، بورسعيد، الدقهلية، البحر الاحمر، البحيرة، شمال سيناء، الوادي الجديد”، وقد تم رفعها عبر عدد من المواقع الالكترونية المتخصصة ليتمكن الطلاب من الاستعلام عنها الكترونيا، واليكم خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم:

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم.

ادخل على الخدمات الالكترونية.

اختر نتائج الطلاب.

ومنها حدد نتيجة الشهادة الاعدادية.

قم بادخال رقم الجلوس وتحديد المحافظة التابع لها.

ستظهر لك الدرجات فورا، ومجموعك الكلي.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم 2023

ومن المقرر أن تعلن نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم 2023 في المحافظات المتبقية على مدار الأيام المقبلة قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، وبعدها سيتم الاعلان عن تنسيق الاعدادية للقبول في المرحلة الثانوية بجميع أنواعها، ويمكنك ترك بياناتك في التعليقات، مثل:”الاسم، رقم الجلوس، المحافظة” لنجلب لك النتيجة فور ظهورها.

يمكنك الان الاستعلام عن مجموعك في نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2023 بكافة المحافظات من خلال موقع الوزارة الرسمي.