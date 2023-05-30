عايز اعرف اسمي في الرعاية الاجتماعية بالوجبة الأخيرة؟ .. اعرف التفاصيل من هنا

واحدة من الأسئلة التي تم طرحها الساعات المنصرمة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية هو عايز اعرف اسمي في الرعاية الاجتماعية، حيث قدمت وزارة العمل العراقية مساعدة مالية للأسر الفقيرة بالعراق، حيث يتم صرف هذه المنحة تحت اسم الرعاية الاجتماعية، حيث يمكن للمستفيد التعرف على اسمه من خلال منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل العراقية، فدعونا نوضح لكم كيفية التعرف على أسماء المشمولين بهذه الرعاية.

عايز اعرف اسمي في الرعاية الاجتماعية

تقوم الآن وزارة العمل العراقية بتقديم الوجبة التاسعة من دعم الرعاية الاجتماعية، ويتم الإعلان عن أسماء المشمولين عبر موقع مظلتي التابع لوزارة العمل العراقية، ويمكن للراغبين في الحصول على تلك الرعاية التقديم، ومن ثم الاستعلام عن أسمائهم إن كانوا مشمولين أم لا من خلال اتباع الخطوات التالية:

عليك أن تتوجه في البداية إلى موقع مظلتي الموجود على شبكة الإنترنت والتابع لوزارة العمل العراقية على شبكة الإنترنت.

قم بالضغط على الاستعلام عن الوجبة 9.

سيتم تحميل ملف PDF وبه جميع أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة.

قم بتدوين رقم الهوية الوطنية الخاص بك ورقم الطلب.

بعدها سيظهر أمامك هل أنت من المشمولين بتلك الرعاية أم لا.

الرعاية الاجتماعية في العراق 2023

يتم تقديم دعم الرعاية الاجتماعية في شكل وجبات إلى عدد من الفئات من مواطني العراق، حيث يتم استهداف مجموعة من الفئات والتي تأتي على النحو التالي:

الأرامل.

المطلقات.

العزباء.

العاجز.

اليتيم.

العاطل عن العمل.

زوجة المسجون.

مع العلم أنه يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ولا يمتلك أي عقارات أو أملاك ولا حتى تأمين صحي.