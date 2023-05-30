رابط نتيجة نت | نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس جميع المراكز “شرق وغرب + دسوق”

ينتظر بشدة الطلاب نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ، حيث انه في حياة الطالب، تلعب المرحلة الإعدادية دورًا حاسمًا في تحديد مساره التعليمي ومستقبله، فمنذ يوم يطلع على نتيجتها، يبدأ الطالب في التفكير بالمرحلة الثانوية التي تنتظره والتي تمهِّد له الطريق إلى التعليم العالي وتحقيق أهدافه، لذلك، يعتبر الاطلاع على نتائج المرحلة الإعدادية أمرًا ضروريًا للطلاب في محافظة كفر الشيخ وفي جميع المحافظات الأخرى ، ذوبهذا الصدد، نود أن نعلن لكم نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ.

نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ

أعلن وكيل وزير التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ عن اكتمال عملية تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية وحاليًا يتم الانتقال إلى مرحلة الرصد ومراجعة الدرجات. وقد طلب وكيل المراجعة من المصححين تدقيق الأوراق أكثر من مرة لضمان عدم وجود أي أخطاء وضمان حقوق كل طالب.

وأعلن أيضًا أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ خلال الأيام القليلة المقبلة بعد موافقة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على النتائج. وتم اعتماد النتائج بنسبة نجاح قدرها 78.33%، وذلك بحضور عمر البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ

نتيجة الصف الثالث الاعدادي كفر الشيخ

أوضح مدير مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ أنه تم ترتيب الإدارات التعليمية وفقًا لنسبة النجاح، وكان الترتيب على النحو التالي:

إدارة التعليم ببيلا. إدارة التعليم بقلين. إدارة التعليم بسيدي غازي. إدارة التعليم بشرق كفر الشيخ. إدارة التعليم بدسوق. إدارة التعليم بغرب كفر الشيخ

طريقه حصول الطالب على الصف الثالث الاعدادي

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس بطريقة حصرية وبسيطة، وذلك من خلال اتباع الخطوات اللازمة التالية:

قم بالدخول عبر رابط نتيجة نت قم باختيار رقم الجلوس وأدخله في الحقل المخصص، وتأكد من إدخال الرقم الصحيح.

أو

قم باختيار الخيار “البحث بالاسم” وأدخل اسمك الكامل إذا كنت ترغب في الاستعلام عن النتيجة باستخدام الاسم.

بعد ذلك، ستتمكن من البحث والاطلاع على نتيجتك على منصة مدرسة أون لاين. إذا كنت بحاجة إلى طباعة النتيجة، فيمكنك القيام بذلك من خلال الخيارات المتاحة على المنصة.

يرجى الانتظار بصبر في حالة وجود ضغط على الموقع نتيجة تكدس الطلاب في الأيام الأولى لظهور النتائج.