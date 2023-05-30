قبل الكل! موقع نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

مازال البحث يتزايد حول موقع نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2023 بعدما قام السادة المحافظين باعتماد النتيجة في عدد من محافظات الوجه البحري والقبلي، حيث من المقرر أن تعلن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2023 الترم الثاني عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي خلال الساعات القادمة، بعدما أوشكت الكنترولات على الانتهاء من تجميع الدرجات بدقة.

موقع نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2023

هذا وقد تم تفعيل موقع نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2023 استعدادا لرفع النتيجة بالدرجات والمجموع الكلي خلال الساعات القادمة، وأكدت مصادر رسميا أنه من المقرر أن يعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2023 قريبا ليتم الاعلان عنها بعد اعتمادها الخميس المقبل، من خلال شركة خاصة عبر الخط الساخن المعلن على موقع المحافظة، واليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الاعدادية محافظة القاهرة:

قم بزيارة بوابة نتائج التعليم الاساسي.

ادخل على نتائج الطلاب.

اختر نتيجة الشهادة الاعدادية.

الآن ادخل رقم الجلوس والرقم القومي وكافة البيانات المطلوبة.

اضغط على كلمة عرض النتيجة.

ستظهر لك فورا درجاتك في كل المواد، وكذلك مجموعك الكلي.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة بالاسم 2023

ومن المقرر أن تكون متاحة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2023 متاحة في كل المدارس بداية من صباح يوم الأحد القادم ليتمكن الطلاب من الاستعلام عنها بسهولة، هذا وقد انتهى طلاب الشهادة الإعدادية من أداء الامتحانات يوم الثلاثاء الموافق 24 مايو الجاريبينما أدوا الإمتحان يوم الخميس الموافق 2023/5/18، فى مادتى الدراسات والتربية الدينية، ويوم السبت الموافق 2023/5/20، الإمتحان فى مادتى الجبر والإحصاء، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ، وأدوا أول أمس الأحد الإمتحان فى مادة اللغة الأجنبية.