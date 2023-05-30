“الموارد البشرية” تُعلن عن موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي يونيو 2023

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بتقديم الكثير من المساعدات للأسر الفقيرة والمحتاجة بها، ومن ضمن هذه المساعدات هو برنامج الضمان الاجتماعي المطور، والذي يتم صرفه شهريًا بأول كل شهر ميلادي، ولذا نجد الكثيرون يتساءلون في الوقت الحالي عن موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي يونيو 2023، وفي تقرير اليوم نوضح لكم قيمة الراتب ومتى ينزل الضمان للمؤهلين، فضلًا تابعونا.

موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي يونيو 2023

ثبتت وزارة الموارد البشرية موعد ثابت لإيداع مستحقات الضمان الاجتماعي المطور وهو أول كل شهر ميلادي، وعلى أساسه مقرر صرف معاشات الضمان الاجتماعي للمؤهلين عن دفعة شهر يونيو، والتي هي الدفعة الثامنة عشر من الدعم يوم الخميس القادم، حيث:

الأول من شهر يونيو من عام 2023، حيث الثاني عشر من شهر ذو القعدة من عام 1444، أي باقي من الآن سويعات فقط على الصرف.

كم ينزل للفرد من الضمان الاجتماعي المطور؟

وضح وزير الموارد البشرية في وقت سابق أن الضمان الاجتماعي المطور يزيد عن الضمان القديم بنسبة 20% للعائل، بينما بنسبة 96% لكل تابع، وبالتالي يزيد المعاش بحوالي 650 ريال سعودي على الأقل عن الضمان القديم، وينزل للفرد من الضمان المطور حسب أفراد أسرته ما يلي:

الفرد مبلغ 1100 ريال سعودي.

الفردين 1650 ريال سعودي.

الثلاث أفراد 2200 ريال سعودي.

الأربع أفراد 2750 ريال سعودي.

الخمس أفراد مبلغ 3300 ريال سعودي.

الست أفراد مبلغ 3850 ريال سعودي.

وهكذا مع باقي الأفراد حتى خمسة عشر فردًا، حيث أقصى قيمة للاستحقاق هي مبلغ خمسة آلاف ريال سعودي.