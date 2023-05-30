إزاي تجيب نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية بالاسم ورقم الجلوس الترم الثاني 2023 برابط مباشر

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية ظهرت بعد ان أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية بانتهاء عملية تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2023، وذلك في اليوم السابق من الأحد، تم تنفيذ امتحانات الصف الثالث الإعدادي لهذا العام بداية من يوم السبت الموافق 13 مايو 2023 واستمرت حتى يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023، حيث تم امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية

وبعد الانتهاء من تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسماعيلية لعام 2023، تم الإعلان رسميًا عن النتائج، تم اعتماد النتائج من قبل محافظ الإسماعيلية، ومن ثم سيتم إطلاق البوابة الإلكترونية الرسمية لمديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، أعلنت نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية على تلك البوابة الإلكترونية فور اعتمادها رسميًا، وذلك لتوفير الشفافية والوصول السريع للنتائج لجميع الطلاب والطالبات.

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توزيع درجات الشهادة الإعدادية لعام 2023، حيث تم تحديد المجموع الكلي لدرجات طلاب الصف الثالث الإعدادي بـ280 درجة في نهاية العام الدراسي. وتشترط النجاح بحصول الطالب على 140 درجة على الأقل.

يتم توزيع درجات الامتحان على الفصلين الدراسيين، حيث يتم تخصيص 140 درجة لكل فصل دراسي، سيتم إعلان النتيجة بشكل شامل وتشمل مجموع درجات الطالب في الفصلين الدراسيين الأول والثاني. بذلك، يتم تقييم أداء الطالب على مرحلة العام الدراسي بأكمله وتحديد مستواه النهائي بناءً على تلك الدرجات.

الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية بالاسم

سيتم توفير إمكانية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بمديرية التربية والتعليم. ستتاح للطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى النتائج بعد اعتمادها رسميًا، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى البوابة الالكترونية لمديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية. اختر تبويب “نتائج الامتحانات” من القائمة. أدخل الرقم القومي أو رقم الجلوس الخاص بالطالب. انقر على زر “عرض النتيجة”.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية من هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية باقي المحافظات هنا

بعد ذلك، ستظهر نتيجة الشهادة الإعدادية للطالب بشكل فوري ومباشر على الصفحة. سيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع على التفاصيل الكاملة للنتيجة بدقة وسهولة عبر هذه العملية الإلكترونية.