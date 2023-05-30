شوكت: موقع نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 بالاسم دور اول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

من خلال موقع نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 يمكنك الاستعلام عن نتائج الطلاب في كافة المحافظات بعد أيام قليلة من الآن، حيث صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية أن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 العراق الدور الاول ستعلن الأسبوع القادم على حدا أقصى، ولذا سنقدم رابط استخراج نتائج السادس التمهيدي بالاسم عبر موقع الوزارة الرسمي.

موقع نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023

وعبر موقع نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 يمكنك الاطلاع على درجاتك بالتفصيل في كل المواد التي أدى الطالب امتحانها سواء كانت مضافة للمجموع أم لا، وكانت امتحانات السادس التمهيدي قد انطلقت في كل المحافظات العراقية بداية من اليوم الخامس من الشهر الجاري بعد انتهاء الطلاب العراقيين العاديين من الاختبارات وقد تم الانتهاء منها منذ أيام قليلة.

رابط نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023

واليكم خطوات استعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023، فقط اتبع ما يلي: