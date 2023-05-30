شوكت: موقع نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 بالاسم دور اول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
موقع نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023
من خلال موقع نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 يمكنك الاستعلام عن نتائج الطلاب في كافة المحافظات بعد أيام قليلة من الآن، حيث صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية أن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 العراق الدور الاول ستعلن الأسبوع القادم على حدا أقصى، ولذا سنقدم رابط استخراج نتائج السادس التمهيدي بالاسم عبر موقع الوزارة الرسمي.
موقع نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023
وعبر موقع نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 يمكنك الاطلاع على درجاتك بالتفصيل في كل المواد التي أدى الطالب امتحانها سواء كانت مضافة للمجموع أم لا، وكانت امتحانات السادس التمهيدي قد انطلقت في كل المحافظات العراقية بداية من اليوم الخامس من الشهر الجاري بعد انتهاء الطلاب العراقيين العاديين من الاختبارات وقد تم الانتهاء منها منذ أيام قليلة.
رابط نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023
واليكم خطوات استعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023، فقط اتبع ما يلي:
- عليك أولا الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم بالعراق من هنا .
- بعد ذلك سيتم فتح الموقع قم بالضغط على نتائج الطلاب.
- قم باختيار المحافظة التي أنت تابع لها.
- بعد ذلك اضغط على استعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي.
- وفي منتصف الصفحة قم باختيار الرابط الخاص بالنتيجة.
- سيقوم الموقع بفتح الصفحة الخاصة بنتائج المحافظات، قم باختيار مديرية التربية والتعليم الخاصة بك
- بعد ذلك عليك كتابة المدرسة التي قمت بالاختبار فيها.
- ثم قم بكتابة اسمك الثلاثي ورقم الجلوس الخاص بك.
- بعد ذلك قم بالضغط على كلمة ظهور النتيجة.