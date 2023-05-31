“Giza Results” ظهرت حالا نتيجة الصف الثالث الإعدادي الجيزة 2023 رابط شغال نتائج الإعدادية بالجيزة عبر البوابة الإلكترونية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الجيزة 2023، جاري الإعلان عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 الترم الثاني بعد قليل، حيث أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أنه جاري رفع كشوفات نتائج الإعدادية 2023 محافظة الجيزة على مكتب سيادة اللواء أحمد راشد وسيتم اعتمادها ورفعها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة giza.gov.eg، كما أكدت المصادر أن إدارة شمال الجيزة التعليمية وإدارة الدقي سوف تسجل اعلي نسب نجاح في نتائج الإعدادية بمحافظة الجيزة.

ظهرت الآن نتائج الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة بعد أن تم اعتمادها منذ قليل من جانب سيادة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ط، واعلنت المحافظة أنه بلغت نسبة النجاح 85.61%، وجاري توزيع كشوفات النتائج في المدارس بداية الأسبوع المقبل.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الجيزة 2023

أكدت محافظة الجيزة أنه بلغ عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الثاني حوالي 188 الف طالب وطالبة تم توزيعهم على 686 لجنه امتحانية على مستوي جميع الإدارات التعليمية بالجيزة ومنها إدارة الدقي والبدرشين والصف والشيخ زايد التعليمية وإدارة بولاق الدكرور وأبو النمرس والوراق وشمال وجنوب الجيزة وإدارة الهرم والعياط والعجوزه وإدارة اكتوبر التعليمية بالجيزة، وإدارة الواحات وكرداسه وأطفيح وأوسيم ومنشأة القناطر التعليمية، وأكد طلاب وطالبات ثالثة إعدادي أن امتحانات الترم الثاني على مستوي المحافظة كانت سهله ومباشرة ومناسبة مع الوقت المحدد لإجابة على اسئلة الامتحانات.

نتائج الاعداديه بالجيزة عبر موقع مديرية التربية والتعليم giza.gov.eg

نعرض لطلابنا من أبناء نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة الترم الثاني خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس:

اولا يتوجب عليك الدخول الى البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة .

. ثانيا من الاختيارات اعلي الشاشة ادخل على ايقونه الخدمات الالكترونيه.

ثم اختر من القائمة نتائج الامتحانات.

وبعد ذلك اضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

بعدها سيتم تحويلك مباشرة على صفحة النتيجة.

ادخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح وهي الاسم الرباعي ورقم الجلوس.

واخيرا اضغط على عرض النتيجة.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة بالاسم

واكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أنه سيتم اعلان نتائج الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس في جميع المدارس بالإدارات التعليمية بالجيزة صباح يوم السبت المقبل.

ويمكن للطلاب والطالبات بالجيزة كتابة تعليق أسفل الموضوع بالبيانات من الاسم الرباعي ورقم الجلوس وسيقوم فريق عمل موقع البديل بعرض نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني لجميع الطلاب.