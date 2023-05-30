ظَــهّـرت حالًا.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحر الاحمر بالاسم ورقم الجلوس (رابط شغال)

كبمبادرةمبغدرة فريدة، أعلن اللواء عمرو حنفى، نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحر الاحمر مؤكدا أن سير الامتحانات كان متميزًا، وأوضح أن وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر أشرف شخصيًا على عملية التصحيح، وتم توفير كافة التسهيلات اللازمة للجان الامتحانات وفقًا للتعليمات والقرارات الوزارية، تم اعتماد نتائج الشهادة الاعدادية في محافظة البحر الأحمر الترم الثاني لعام 2023، وبلغت نسبة النجاح فيها 80.4%. وقد تم تحقيق نسبة نجاح مئوية 100% في مدارس التربية الخاصة والصم البكم والمكفوفين

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحر الاحمر

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم التركيز على الدقة والتأني في العمل لتأمين حقوق الطلاب بشكل كامل. تم الالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات، مع مراعاة الشفافية والمعايير اللازمة لتحقيق العدالة في تقييم أداء الطلاب وكتابة نتائجهم، تم أيضًا إجراء مراقبة دقيقة لعمل لجنة النظام والمراقبة لضمان سير مناسب لعملية التصحيح وتسجيل الدرجات.

وبهذه نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحر الاحمر المعلنة، يُؤكد الالتزام الكامل بضمان جودة التصحيح والعدالة في إعلان نتائج الطلاب، مما يسهم في تعزيز رضا الطلاب وثقتهم في عملية التقييم التعليمية.

الاستعلام عن نتيجة تالتة اعدادي محافظة البحر الاحمر

وتجاوزت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية 79.8%، وأعرب بيان صحفي صادر عن محافظة البحر الأحمر عن فخرها بنجاح الطلاب هذا العام، حيث أفادت بأن نسب النجاح قد تحسنت مقارنة بالعام الماضي. وقد هنأ المحافظ عمرو حنفي الطلاب الأوائل والمتفوقين على تفوقهم في إتمام مرحلة الإعدادية، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتفوق

استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحر الاحمر

بالدخول إلى البوابة الالكترونية لمديرية التربية والتعليم في محافظة البحر الاحمر اختر تبويب “نتائج الامتحانات” من القائمة. أدخل الرقم القومي أو رقم الجلوس الخاص بالطالب. انقر على زر “عرض بسرعة ومباشرة، كشفت البوابة الإلكترونية لمحافظة البحر الأحمر عن نتائج الشهادة الإعدادية للترم الثاني لعام 2023. حيث تم توفير ملف بي دي إف يحتوي على نتائج الطلاب في الصف الثالث الإعدادي بجميع الإدارات التعليمية في المحافظة.

يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم بسهولة بواسطة إدخال اسمه ورقم جلوسه.