هاتها في ثواني! نتيجة الشهادة الاعدادية الاسماعيلية برقم الجلوس 2023 برابط مباشر وشغال

خلال الساعات الماضية أعلنت نتيجة الشهادة الاعدادية الاسماعيلية برقم الجلوس 2023 من قبل السيد المحافظ رسميا، بعد أن قام بالاطلاع ومراجعة كافة الكشوف الخاصة بالنتيجة، والآن يمكنك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الاسماعيلية الترم الثاني 2023 عبر البوابة الالكترونية للمحافظة والتي ارفقنا لكم رابطها خلال الفقرة القادمة.

نتيجة الشهادة الاعدادية الاسماعيلية برقم الجلوس 2023

مؤخرا قام السيد المحافظ باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الاسماعيلية برقم الجلوس 2023 ليتم رفعها مباشرة عبر الرابط الرسمي للبوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم ليكون متاح أمام الطلاب الاستعلام عنها الكترونيا دون الانتظار حتى التوجه إلى المدرسة، واليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الاسماعيلية عبر البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم محافظة الإسماعيلية، فقط اتبع ما يلي:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم محافظة الإسماعيلية من هنا.

اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية من تبويب نتائج الامتحانات.

ادخال الرقم القومي أو رقم الجلوس للطالب.

الضغط على عرض النتيجة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الاسماعيلية 2023

وأعلنت مديرية التربية والتعليم انتهاء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، رسميا أمس الأحد، وذلك بعد أن انطلقت امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 خلال الفترة من السبت 13 مايو 2023 بمادة اللغة العربية والتربية الدينية، وانتهت الخميس 18 مايو 2023، ليتم اعلان نتيجة الاعدادية محافظة الاسماعيلية صباح اليوم بشكل رسمي، وقد أدى نحو 26 ألفا و837 طالبًا وطالبةً من طلاب الصف الثالث الإعدادي الامتحانات على مستوى المحافظة هذا العام أمام 166 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية بالمحافظة.