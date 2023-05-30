هات نتيجتك فورا.. نتيجة اولى ثانوي بالاسم 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم كل المحافظات

الالاف من الطلاب على مستوى محافظات الجمهورية يكثفون البحث حول نتيجة اولى ثانوي بالاسم 2023 التي من المتوقع أن تعلن عبر موقع وزارة التربية والتعليم مطلع الاسبوع القادم بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في كافة الكنترولات، ولذا نقدم لكم رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوي عبر موقع الوزارة، فقط تابعونا.

نتيجة اولى ثانوي بالاسم 2023

عدد كبير من الطلاب في انتظار الاعلان عن نتيجة اولى ثانوي بالاسم 2023 والتي سيتم الكشف عنها رسميا قريبا حتى يطمئن كل طالب على نتيجته قبل بدء العام الدراسي الجديد، وسيتم الاعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 بكل محافظة على حدى، حيث تختص مديريات التعليم بالمحافظات باعتماد واعلان النتيجة نظرا للاختلاف مواعيد الامتحانات في كل محافظة، اليكم رابط الاستعلام عن نتيجة اولى ثانوي 2023 بالخطوات:

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم.

قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية.

اختر ايقونة نتائج الطلاب.

حدد نتيجة الصف الاول الثانوي.

قم بادخال كود الطالب ورقم جلوسه بشكل صحيح.

اضغط على كلمة عرض النتيجة.

ستظهر لك فورا درجاتك في كل المواد ومجموعك أيضا.

رابط نتيجة اولى ثانوي 2023

وقريبا سوف يتم الاعلان عن نتيجة الصف الاول الثانوي 2023 في كل المحافظات “الجيزة، القاهرة، الاسكندرية، الفيوم،…” عبر الموقع الرسمي للوزارة، كما كشفت مديريات التربية والتعليم خلال الساعات الماضية أنه على أولياء الأمور والطلاب الراغبين فى الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني التوجه إلى المدرسة التابع لها الطالب لمعرفة النتيجة والحصول على بيان رسمي بالدرجات.