نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الآن giza.gov.eg لينك سريع نتائج ثالثة إعدادي بالجيزة 2023 بالاسم

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الآن، 188 الف طالب يترقبوا خبر ظهرت الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة الجيزة عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة، على أحر من الجمر للاطمئنان على مجهودهم خلال عام دراسي كامل يهدفوا من خلاله الحصول على أعلي درجات فى نتائج الشهادة الإعدادية بالجيزة 2023 الترم الثاني للدخول إلى الثانويه العامه خاصة بعد ارتفاع التنسيق القبول بالثانوي العام خلال السنوات الماضية، وسوف نعرض لكم في هذا التقرير من موقع البديل خطوات الاستعلام عن نتيجة الإعدادية فى محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس.

أكدت محافظة الجيزة أنه سيتم تفعيل رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 الترم الثاني عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة خلال دقائق قليلة، حيث تم اعتماد نتيجه الاعدادية بمحافظة الجيزة بنسبة نجاح بلغت 85.17%.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الآن

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة إلي اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة الجيزة من جانب اللواء احمد رشدي والكشف عن أسماء الطلاب الاوائل في نتائج الإعدادية بالجيزة الترم الثاني، ومن المقرر أن يتم عقد حفل تكريم لهم في ديوان محافظة الجيزة، كما أكدت المحافظة أنه تم تطوير موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة لعدم تعرضه لاي عطل فني بسبب ضغط الطلاب عليه فور ظهور النتائج.

ظهرت الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الجيزة 2023

صرحت مصادر من محافظة الجيزة أن نسب نجاح نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 الترم الثاني سوف تقترب من حاجز ال 90%، وفي سياق متصل نشير إلى أنه إجمالي مجموع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 140 درجة والترم الأول 140 درجة يشترط أن يحصل الطالب على الأقل على نسبة 50% في مجموع الكلي للفصلين الدراسي الاول والثاني، وفيما يتعلق بتوزيع الدرجات على المواد فهي كالتالي:

مادة اللغة العربية مجموعها في الترمين من 80 درجة.

ومادة الدراسات الاجتماعيه من 40 درجة.

ومادة الرياضيات مجموعها من 60 درجة.

واللغة الإنجليزية مجموع درجاتها 60 درجة.

ومادة العلوم من 40 درجة.

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة

اتبع الخطوات التاليه للتمكن من معرفة درجات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة: