PDF نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2023 بالرقم الامتحاني عبر موقع الوزارة epedu.gov.iq في عموم المحافظات

الالاف من الطلاب في انتظار الاعلان عن نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2023 بالرقم الامتحاني بعد الانتهاء من أداء الامتحان على مستوى الدولة بأكملها، وبعدما يتم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات واعداد كشوف بأسماء الطلاب ودرجاتهم التي حصلوا عليها سيتم رفع نتائج الثالث متوسط عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، الذي سنرفقه لكم خلال السطور القادمة.

نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2023 بالرقم الامتحاني

ومن المتوقع أن تعلن نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2023 بالرقم الامتحاني خلال الأسبوع القادمة في عموم المحافظات “ذي قار، الانبار، بغداد، صلاح الدين، القادسية، الكرخ، الرصافة،…”، ليتمكن الطلاب من الاستعلام عنها اونلاين بشكل الكتروني من خلال زيارة موفع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية، وسط توقعات بأن تتجاوز نسبة النجاح حاجز الـ60% بعدما جائت اسئلة الامتحانات لكل المواد في مستوى الطالب المتوسط، واليكم رابط نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2023:

قم بالدخول على موقع وزارة التربية العراقية.

ادخل على قسم الخدمات الالكترونية.

اختر نتائج الطلاب.

اختر نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2023.

ادخل البيانات المطلوبة، وحدد المحافظة التابع لها الطالب.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

ستظهر لك النتيجة بالدرجات في كل المواد.

رابط نتائج الثالث متوسط بالاسم 2023

كما يمكنك تحميل نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2023 بصيغة PDF على جهازك في أقل من دقيقة من خلال زيارة موقع الوزارة، علما بأن النتيجة ستكون متوفرة في المدارس صباح اليوم التالي لإعلانها على شبكة الانترنت، ويمكنك ترك بياناتك بالتعليقات لنجلب لك النتيجة فور ظهورها بشكل سهل، علما بأن نتيجة الثالث متوسط لن تعلن في كل المحافظات دفعة واحدة، بل ستعلن بشكل تدريجي.

مازال البحث يتزايد حول نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2023 بالرقم الامتحاني في عموم المحافظات العراقية، وقريبا سيتم الاعلان عنتلك النتائج في المدارس وعبر المواقع الالكترونية أيضا.

الآن يمكنك الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2023 بالاسم فور الاعلان عنها قريبا، حيث سيتم رفعها على موقع نتائجنا والموقع الرسمي للوزارة، وكذلك عبر المدارس بعد ارسال الكشوف اليها.