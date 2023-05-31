البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة giza.gov.eg نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 بالاسم اخر السنة

البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة giza.gov.eg، أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أنه سيتم تفعيل رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة ليتمكن الطلاب من معرفة النتيجة دون الانتظار إلي أن يتم توزيعها في المدارس بجميع الإدارات التعليمية الدقي والبدرشين والصف وشمال وجنوب الجيزة والهرم وإدارة الشيخ زايد التعليمية والعياط والعجوزه والوراق وبولاق الدكرور وكرداسة وإدارة اكتوبر التعليمية.

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني بنسبة نجاح بلغت 85.17%، منذ قليل من داخل ديوان المحافظة واكدت محافظة الجيزة أنه سيتم توزيع كشوفات نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالجيزة بالاسم ورقم الجلوس في المدارس يوم السبت المقبل.

البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة giza.gov.eg

أعلنت محافظة الجيزة أنه تم تجهيز رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس فور اعتمادها من المحافظ، مشيرة إلى أنه تم تطوير الرسيفر الخاص بالموقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة ليكون سريع ولا يتعرض لعطل فني من ضغط الطلاب عليه، ونشير إلي أن نسب نجاح نتائج الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة أعلى من العام الماضي.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة

يمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس من خلال الخطوات التالية:

الدخول على البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة .

. من اعلي الموقع اختر ايقونه الخدمات التعليمية.

انقر على زر نتائج الامتحانات.

حدد من الاختيارات نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني.

اكتب رقم الجلوس.

قم بكتابة الاسم الرباعي.

انقر على زر عرض النتيجة.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بالاسم

ويمكنك عزيزي الطالب الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة بالاسم من خلال المدرسة التابع لها الطالب بدء من يوم السبت المقبل، طبقا للتصريحات الأخيرة إلي مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، ويمكنك سحب الملف الشخصي بك للتمكن من التقديم على المدرسة الثانوية التي يرغب الطالب الالتحاق بها.

نتائج الاعدادية بالجيزة 2023

يوفر موقع البديل خدمه الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة الجيزة من خلال كتابة تعليق أسفل الموضوع يتضمن بيانات الطالب من الاسم الرباعي ورقم الجلوس والمدرسة التابع لها والإدارة التعليمية وسوف يتم عرض نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم الثاني فور ظهورها على البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة.