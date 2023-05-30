متوفر الآن… كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق الوجبة التاسعة 2023 عبر منصة مظلتي الالكترونية spa.gov.iq/umbrella، تُعدّ الرعاية الاجتماعية من الأولويات الهامّة لحكومة العراق، حيث تهتمّ بتقديم الدّعم والمساعدة للأسر المحتاجة والفئات الضّعيفة في المجتمع. وتُنفّذ الحكومة العراقية برامج وجبات رعاية اجتماعية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمستفيدين، وتَعكس قوائم المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق (الوجبة التاسعة 2023) التزام الحكومة بدعم الأسر المحتاجة وتحسين حياتهم، كما تمّ تطوير منصة إلكترونية لتسهيل عملية الاستعلام وتوفير المعلومات اللازمة للمستفيدين، يجب على المشمولين في القوائم متابعة التوجيهات والمعلومات المقدّمة لضمان استفادتهم الكاملة من الرعاية الاجتماعية المُقَدَّمَة.

متوفر الآن… كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق الوجبة التاسعة 2023 عبر منصة مظلتي الالكترونية spa.gov.iq/umbrella

تم الإعلان في العام ٢٠٢٣ عن إصدار الوجبة التاسعة من رعاية اجتماعية في العراق، حصل حوالي٣٠٠ ألف شخص على طلب لهذه الوجبة الاجتماعية، وعلى الفعل تم قبول حوالي٢٠٠ ألف طلب لتلبية احتياج المستفيدين.

سيتم الإعلان عن قوائم المدعوين لهذا الحفل الاجتماعي في ثلاث مراحل نظراً لكثرة الطلبات المقدمة، وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق الشفافية والعدالة في توزيع المساعدات الاجتماعية، وضمان توصيلها إلى الأسر المحتاجة بطريقة ملائمة.

تم تطوير منصة إلكترونية بعنوان “مظلتي العراقية” الهدف منها تسهيل الاستعلام للمواطنين عن قوائم المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة في العراق. ويتم الإعلان عن الأسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية خلال شهر رمضان المبارك عبر المنصة المذكورة.

تم تقسيم الإعلان عن اللوائح إلى ثلاث دفعات لأسباب إدارية واستيعاب العدد الكبير من المقبولين في هذا الحدث الاجتماعي بكل سهولة.

يتعين على المستفيدين الذين تم قبول طلباتهم التحقق من أسماءهم في القوائم والتأكد من المعلومات والإرشادات المقدمة.

تأتي هذه الخطوة ضمن المساعي التي تبذلها حكومة العراق لتطوير وتحسين الحياة المجتمعية ورفع مستوى المعيشة للفئات الأشد حاجة، وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم والاستجابة للاحتياجات الأساسية للمواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها البلد وتأثيرها على حياة الناس اليومية.

افتح الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق. ابحث عن القسم المتعلق بالخدمات الإلكترونية في الصفحة الرئيسية للموقع. اضغط على الخيار المسمى بـ “أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية”. سوف تظهر لائحة بالوجبات المتاحة، حدد الوجبة رقم تسعة. املأ المعلومات المطلوبة مثل رقم البطاقة والكود الرؤية للتحقق. انقر فوق زر “البحث” للاطلاع على النتائج. سيتم عرض قائمة يحتوي على أسماء الأشخاص المستحقين للرعاية الاجتماعية. انقر على رمز التنزيل لتنزيل قائمة المقبولين.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

يتطلب الحصول على الدعم المقدم من خدمات الرعاية الاجتماعية توافر عدة متطلبات، ومن بينها الشرط المهم التالي