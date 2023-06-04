results.mlazemna نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي 2023 العراق Pdf عموم المحافظات

نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي 2023 مع انتهاء الطلبة والطالبات بكافة المدن العراقية الأسبوع الماضي من أداء اختباراتهم أصبح ظهور نتيجة التمهيدي السادس الابتدائي 2023 محور اهتمام كبير من جانبهم خلال الساعات الراهنة، وذلك حرصًا من جانبهم الحصول على الدرجات الخاصة بالمواد الدراسية التي قدموا اختباراتها بداية من يوم الأحد الماضي الموافق 21 مايو، والتي تُتيحها وزارة التربية والتعليم العراقية فور الانتهاء منها عبر شبكة الإنترنت.

نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي 2023

تختلف ظهور نتائج السادس التمهيدي الدور الأول الخاص بالعام الحالي من المقرر الكشف عنها في محافظات العراق، عبر شبكة الإنترنت، حيث يتم الكشف عنها بالمحافظات واحدة تلو الأخرى بمجرد الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الطلبة والطالبات، لذا لم تقم الوزارة بتحديد موعد مُحدد لإعلان النتائج معًا، فقد أكدت أن كل محافظة مسؤولة عن إعلان نتائج طلابها بمجرد اعتمادها رسميًا، والذي يتم فور اكتمال التصحيح المقرر له خلال الأيام المقبلة.

رابط نتائج التمهيدي السادس الابتدائي 2023

يمكن الاطلاع على نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي 2023 العراق فور الإعلان عنها رسمياً داخل كل محافظة من خلال موقع نتائجنا أو موقع ملازمنا عبر الخطوات الآتية:-

الدخول على الرابط الرسمي لموقع نتائجنا.

من الواجهة الرئيسية للموقع يتم الدخول لقسم نتائج السادس الاعدادي التمهيدي

تدوين جميع المعلومات الشخصية للطالب المُستعلم عن نتيجته.

التأكد من البيانات المدخلة ثم النقر فوق أيقونة عرض النتيجة.

نتيجة سادس ابتدائي 2023 العراق

أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية بأن نتائج التمهيدي السادس البتدائي 2023 العراق الدور الأول سيتم ظهورها بعد الانتهاء التام من أعمال تصحيح أوراق إجابات الطلاب في جميع المحافظات بالعراق.

تجدر الإشارة أن أعلنت نتيجة الصف السادس الابتدائي تمهيدي 2023 الدور الأول في محافظات الكرخ 1 و 2 و 3 والرصافة 1 عبر موقع نتائجنا.

وسنتابع معكم فور إعلان وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي 2023 العراق روابط ظهور النتيجة.