results.mlazemna.com : رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي العراق 2023 الدور الاول موقع نتائجنا تنزيل نتائج سادس ابتدائي pdf

نتائج السادس الابتدائي العراق 2023 الدور الاول، طلاب وطالبات المرحلة الابتدائبة التمهيدية بالعراق التي تترقب ظهور النتيجة بالوقت الحالي واعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عقب انتهاء طلاب مرحلة السادس الابتدائي التمهيدي ان حالياً تجري عملية تصحيح الأوراق الخاصة بالإمتحانات وسوف تقوم الوزارة بالفترة القادمة بالإنتهاء من عملية التصحيح ويتم اعتمادها ويمكن للطلاب الحصول علي عليها بالرقم الامتحاني الخاص بالطلاب وستكون متوفرة علي موقع التعليم العراقية ملازمنا والسومرية نيوز وموقع نتائجنا التعليمي، ومن خلال موقعنا البديل سوف نوفر لحضراتكم نضع رابط الحصول علي النتيجة فور ظهورها علي المواقع التالية فتبعونا.

نتائج السادس الابتدائي العراق 2023 الدور الاول

وجدير ان الايام الماضية إنتهي طلاب وطالبات السادس الابتدائي التمهيدي بالعراق من اداء عملية الامتحانات الدور الاول بدو اي مشاكل او حالات غش كما اعلنت الوزارة ان لم يتم حدوث مشاكل او استقبال اي شكاوي من قبل الطلاب اثناء العملية الامتحانية ومن المفترض ان يتم توفير النتيجة الخاصة بالسادس الابتدائي التمهيدي في الاسبوع القادم ولكن حتي الان لم يتم الكشف عن النتيجة وجدير ان الطلاب انتهت من اداء الامتحانات يوم السبت الماضي كما اعلنت الوزارة ان عملية التصحيح تسغرق وقت كبير من أجل رفع النتائج الخاصة بالسادس التمهيدي بالعراق.

موقع نتائجنا تنزيل نتائج سادس ابتدائي

بمجر زيارة موقع نتائجنا التعلمي العراقي يمكن من خلال الحصول علي النتيجة من خلال خطوات بسيطة سوف نوفرها لحضراتكم الان بالمقال وجدير ان حالياً اعلنت مصادر بالوزارة ان حتي الان وصلت نسبت عملية التصحيح إلي 60% وجاري الانتهاء بالوقت الحالي من التصحيح ورفع النتيجة علي الموقع، ويمكن للجميع القيام بالدخول علي الموقع من خلال الخطوات التالية والحصول علي النتيجة :-

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الخطوة الاولى: الدخول على موقع نتائجنا

الخطوة الثانية: ثم بعد ذلك سيجد أسامي كل المحافظات التي أعلنت عن النتائج من ضمنها المحافظة التي تدرس فيها.

الخطوة الثالثة يجب عليك النقر على عبارة تنزيل سوف تجدها مقابلة للمحافظتك

الخطوة الرابعة: الاطلاع على القوائم الاسمية للناجحين والتي سيتم نشرها بصيغة pdf، كما يمكنك رؤية المعدل المتحصل عليه في دور أول من العام الدراسي الحالي 2022-2023

واعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية بالساعات الماضية ان حتي الأن لم يتم اعتماد النتيجة في عموم المحافظات وجاري حالياً العمل علي عملية التصحيح الخاصة بأوراق الإمتحانات وسوف نتابع مع حضراتكم كافة التفاصيل لتوفير النتيجة عقب اعتمادها .