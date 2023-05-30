ظهرت دلوقتي النتائج!! نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2023 بالاسم

بعد أن انتهى الطلاب من أداء امتحانات الشهادة الاعدادية، يبحث الطلاب وذويهم عن نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس، حيث بدأت لجان التصحيح في العمل بشكل مباشر فور الانتهاء من الامتحانات وأكد القائمون على التعليم أن النتيجة سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة بعد الانتهاء من رصد ومراجعة الدرجات واعتماد المحافظين للنتائج.

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس

تزايد عمليات البحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس من الطلاب وذويهم، وقد صرح مصدر مسؤول من وزارة التربية والتعليم عن سير عملية التصحيح ورصد ومراجعة الدرجات وأنه يجب أن يحصل كل طالب على حقه في التصحيح الدقيق ومن ثم الرصد والمراجعة الدرجات وتجميعها ثم اعتمادها من وزير التعليم والتعليم الفني ليتم الإعلان عنها في الموقع الرسمي لوزارة التعليم.

رابط و خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس

حرصت وزارة التعليم على توفير رابط الاستعلام عن نتيجة الاعدادية بعد الانتهاء من عملية التصحيح والتي تشير النتائج المبدئية لها أن نسبة النجاح هذا العام تصل ل 85 % وأنه فور اعتماد النتيجة ستعلن الوزارة عن أسماء الأوائل على مستوى الجمهورية ومن المتوقع أن يعلن عن النتيجة في أوائل شهر يونيو المقبل ويمكن للطالب الحصول على النتيجة فور الاعلان عنها رسمياً من خلال الخطوات التالية: