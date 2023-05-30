“أدخل الآن” عبر موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب لكل الصفوف الابتدائية والإعدادية 2023

يبحث الطلاب من مختلف الصفوف الدراسية عن موقع وزارة التربية والتعليم نتائج طلاب، بعد أن تم تفعيله ليحصل الطلاب على النتائج بشكل رسمي ومن مصدر موثوق به ويتم الاعلان عن نتائج الطلاب في جميع المراحل فور اعتمادها من السادة المحافظين وفيما يلي سنتعرف على رابط موقع وزارة التربية والتعليم و خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب

بعدما تم الإعلان عن موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب يكثر البحث من الطلاب في جميع الصفوف حيث يوفر الموقع النتائج لجميع الصفوف الدراسية فيمكن لطلاب الرابع والخامس والسادس الابتدائي الحصول على نتائجهم من خلال الموقع كما يحصل طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي على النتيجة برقم الجلوس قبل اعلانها في المدارس بالإضافة لنتيجة الشهادة الاعدادية.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب

يمكن للطلاب من جميع الصفوف الدراسية الحصول على نتائج الترم الثاني من خلال البوابة الإلكترونية التي تتيح للطلاب الحصول على النتيجة بالاسم أو برقم الجلوس فور اعتمادها رسميا وقبل وصولها للمدارس.

الاستعلام عن نتائج الطلاب لصفوف النقل

خطوات الاستعلام عن النتيجة لجميع الصفوف الدراسية بشكل رسمي فور اعتمادها من خلال البوابة الإلكترونية ومن خلال اتباع الخطوات التالية: