ظهرت الآن خلاص!! نتائج صفوف النقل جميع المحافظات 2023 لكل مراحل التعليم الأساسي

أعلنت وزارة التربية والتعليم اتاحة الفرصة للحصول على نتائج صفوف النقل جميع المحافظات 2023 بشكل إلكتروني حيث يتم الاعلان عن النتيجة بشكل مختلف عبارة عن ألوان تحدد للطلاب مستواه التحصيلي في الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وفيما يلي سنتعرف بمزيد من التفاصيل حول نتائج صفوف النقل وما هو مدلول الألوان فتابعونا فضلاً.

نتائج صفوف النقل جميع المحافظات 2023

أدى طلاب صفوف النقل الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2023 والتي بدأت يوم 5 مايو وانتهت يوم 16 مايو ويتم الاعلان عن نتائج صفوف النقل جميع المحافظات 2023 بطريقة الألوان والتي يدل كل لون على مستوى الطالب في المادة وتنقسم المستويات بعدة ألوان هي الأخضر والازرق والاصفر والاحمر.

الاستعلام عن نتائج الطلاب في صفوف النقل

يمكن لأولياء الأمور في جميع المحافظات الحصول على نتائج الطلاب من خلال رابط وزارة التربية والتعليم يمكن الحصول على نتيجة الطلاب في صفوف النقل من خلال الاستعلام عن النتيجة باتباع الخطوات التالية:

الدخول بشكل مباشر على الموقع الرسمي للتعليم الأساسي.

تسجيل اسم المحافظة التابع لها الطالب.

اختر المرحلة التعليمية التي ينتمي إليها الطالب.

قم بتسجيل اسم الطالب ورقم الجلوس.

على الفور ستظهر لك نتيجة الطالب بالتفصيل مع تحديد التقدير العام الترتيب في المحافظة.

مدلول الألوان في شهادات صفوف النقل

نتعرف على مدلول الألوان في شهادات صفوف النقل وهي كما يلي:

اللون الازرق يدل ان الطالب منفوق من 85%إلى 100% وأنه يفوق التوقعات

اللون الأخضر من 65% إلى 85 %.

اللون الأصفر من 65% إلى 50%.

اللون الأحمر رسوب.