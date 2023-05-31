مؤشرات : تنسيق التمريض العسكري بعد الإعدادية 2023/2024 مؤشرات دخول الثانوي العسكري جميع المحافظات

شهدت الساعات الماضية الكثير من العمليات البحثية من قبل طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية وذلك من أجل الاطلاع علي مؤشرات دخول الثانوية العسكرية او كما يطلق عليها التمريض العسكري، وتعد من المدارس ذات الشروط والضوابط التي تكون صعبة للقبول بها، وجدير ان الكثير من المحافظات بالفترة الاخيرة اعلنت عن الكثير من النتائج في الكثير من النتائج.

تنسيق التمريض العسكري بعد الإعدادية 2023/2024

لذلك بدءت وزارة التربية والتعليم بتوفير مؤشرات القبول في مدارس التمريض العسكري بجميع المحافظات التي بات الكثير من الطلاب والطالبات يرغبون بالالتحاق بها والتي تعمل علي تغيير حياة الطالب او الطالبة الملتحق بها، ومن خلال موقعنا البديل سوف نوفر لحضراتكم كافة التفاصيل للحصول علي تنسيق دخول التمريض العسكري لعام 2023/2024.

مؤشرات دخول الثانوي العسكري جميع المحافظات

مؤشرات تنسيق القبول في الثانوية العسكرية بعد الشهادة الإعدادية المتوفرة بالاسفل خاصة بالعام الماضي وحتي الان لم تعلن الوزارة عن المؤشرات الحقيقية الخاصة بعملية القبول في الثانوية العسكرية ونعمل بالوقت الحالي علي توفير المؤشرات الصحيحة بالفترة القادمة .

القاهرة 223 درجة، ومن ثم الإسكندرية 218 درجة.

سوهاج 233 درجة، ومن ثم السويس 220 درجة.

الإسماعيلية 218 درجة، ومن ثم بني سويف 215 درجة.

دمياط من 203 درجة، ومن ثم الوادي الجديد من 220 درجة

الأقصر 198 درجة، ومن ثم قنا 207 درجة.

أسوان 207 درجة، ومن ثم أسيوط 223 درجة.

شمال سيناء 230 درجة، ومن ثم الشرقية 228 درجة.

مرسى مطروح 205 درجة، ومن ثم جنوب سيناء 225 درجة.

المنوفية 223 درجة، ومن ثم الفيوم 218 درجة.

السويس 222 درجة، ومن ثم كفر الشيخ 220 درجة.

المنيا من212 درجة، ومن ثم القليوبية 215 درجة.

شروط التقديم في التمريض العسكري بعد الإعدادية 2023/2024