عاااجل.. نتائج الثالث متوسط العراق 2023|| نتائج 3 متوسط التمهيدي بالرقم الامتحاني وتحميل كشوف PDF عبر نتائجنا

يترقب الالاف من أولياء الأمور والطلاب الاعلان عن نتائج الثالث متوسط العراق 2023 قريبا بعدما تم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح ورصد الدرجات في جميع الكنترولات على مستوى المحافظات العراقية، ومن المقرر أن تعلن نتائج الثالث المتوسط التمهيدي بالرقم الامتحاني والاسم عبر موقع نتائجنا، حيث سيتم رفع كشوف النتائج من خلاله، واليكم رابط وخطوات الاستعلام.

نتائج الثالث متوسط العراق 2023

ساعات قليلة وسيتم الاعلان عن نتائج الثالث متوسط العراق 2023 في عموم المحافظات العراقية “نينوي، الانبار، القادسية، ذي قار، الكرخ،….” بعدما يقوم السادة المصحيين بالإعلان عن انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، بعدها سيتم ارسال كشوف النتيجة للسيد الوزير من أجل اعتمادها واعلان نسبة النجاح، وكذلك اعلان أسماء الاوائل من البنين والبنات خلال مؤتمر صحفي، واليكم خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 العراق عبر موقع نتائجنا أو ملازمنا:

قم بالدخول على موقع وزارة التربية العراقية.

ادخل على قسم الخدمات الالكترونية.

اختر نتائج الطلاب.

اختر نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2023.

ادخل البيانات المطلوبة، وحدد المحافظة التابع لها الطالب.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

ستظهر لك النتيجة بالدرجات في كل المواد.

كما يمكنك تحميل كشوف النتيجة PDF.

رابط نتائج الثالث متوسط 2023

وقد انتهى الطلاب من أداء امتحانات الثالث متوسط الدور الاول 2023 في جميع المحافظات مؤخرا، وسط سعادة بالامتحانات ومستواها الذي جاء في مستوى الطالب المتوسط، وهذا ما جعل هناك توقعات كبيرة بأن تتخطى نسبة النجاح في هذا الصف حاجز الـ90%، ويمكنك أن تترك اسمك بالتعليقات ورقم الامتحاني ايضا لتقوم أسرة “البديل” بجلب نتيجتك فور ظهورها.

أيام قليلة وستعلن الوزارة عن نتائج الثالث متوسط العراق 2023 عبر موقع نتائجنا وعبر موقعها الرسمي أيضا، ليكون متاح أمام الطلاب الاستعلام عنها الكترونيا.