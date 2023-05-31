الآن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

طريقة الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2023، اقتربت الامتحانات النهائية للثانوية العامة 2023 ويسعى جميع طلاب الثانوية العامة للبحث عن كيفية معرفة أرقام الجلوس لهذا العام، وقد زادت معدلات البحث على موقع جوجل خلال الساعات الماضية، إذ أعلنت لمعرفة أرقام الجلوس الثانوية العامة 2023 من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

معرفة أرقام الجلوس الثانوية العامة 2023

وقد نشر مركز المعلومات لوزارة التربية والتعليم عبر موقعها الخاص لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2023، كيفية استخراج رقم الجلوس واللجنة التي سوف يقوم الطالب بأداء الامتحان بها، كما أوضحت جدول مواعيد المواد الدراسية التي سيقوم الطلاب بإداء الامتحانات لهذا العام الدراسي 2022-2023.

خطوات الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2023

وإليكم الخطوات الصحيحة لمعرفة أرقام الجلوس الثانوية العامة 2023 من البوابة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، وهي كالتالي :-

الانتقال إلى البوابة الرسمية لوزارة التربية والتعليم بالضغط على https://moe-register.emis.gov.eg

:- الانتقال إلى البوابة الرسمية لوزارة التربية والتعليم بالضغط على https://moe-register.emis.gov.eg تظهر لك صفحة تعليمات للحصول على أرقام الجلوس.

يتم الضغط على “تسجيل الدخول” تظهر صفحة جديدة لتسجيل بريدك الإلكتروني المدرسي الخاص بك لكي تتمكن من طباعة الاستمارة.

إذا لم يكن لديك بريد الإلكتروني المدرسي، يمكنك الحصول عليه عن طريق رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي أو الضغط على هذا الرابط https://office365.emis.gov.eg/

تحذيرات د. رضا حجازي للحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 صحيحة

وقد أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بعض النصائح والتوجيهات للطالب قبل الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 كالتالي:

* على جميع الطلاب التأكد من أصل أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 من خلال المدرسة التابع لها والمقيد فيها.

* أن الطلاب لا يجب الاكتفاء فقط بطباعة النسخة إلكترونية من الموقع الرسمي بأرقام جلوس الثانوية العامة 2023.

*الخانات المخصصة لكتابة أرقام الجلوس هي 7 خانات فقط.