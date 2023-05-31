ظهرت الآن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 عبر موقع التربية والتعليم

يترقب أبنائنا الطلاب والطالبات في الصف الأول الثانوي بكافة المحافظة المصرية، خلال الساعات القادمة إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 رسميًا تزامنًا مع التصريحات المتداولة بإعلان النتائج في المدارس فور الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات بالكنترولات في التعليم الثانوي وخلال هذه المقالة نتناول معكم خطوات الحصول علي نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفني وكيفية معرفة الدرجات في كافة المواد الدراسية التي أدي فيها الطلاب الإمتحانات.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، عن إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 برقم الجلوس في المدارس، فور الإنتهاء الرسمي من أعمال التصحيح في الكنترولات بالمدارس، حيث أن إعلان النتائج تكون في كل محافظة بشكل مركزي لصفوف النقل بمرحلة الثانوية العامة، مؤكدة أن أعمال التصحيح والمراجعة أوشكت علي الإنتهاء تمهيدًا لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 في جميع المحافظات خلال الساعات القادمة.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 الترم الثاني

وإليكم خطوات الدخول علي رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 في جميع المحافظات من خلال الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم الفني علي شبكة الأنترنت.

1- الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم الفني.

2- ثم تسجيل الدخول علي أيقونة نتيجة الثانوية العامة.

3- ثم تحديد الصف الدراسي والمحافظة والمدرسة التابع لها الطالب.

4- ثم عليك إدخال رقم الجلوس بشكل سليم.

5- عليك النقر علي كلمة بحث أو عرض النتائج.

6- ثم عليك الإنتظار ثواني حتي تظهر النتيجة.

ومن المقرر أن تبدأ المحافظات في إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 خلال الساعات القادمة حسب ما أعلنت المصادر الرسمية في وزارة التربية والتعليم الفني.