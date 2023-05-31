“بالأسماء” نتائج التقاعد النسبي 2023 في جميع ولايات الجزائر

نتائج التقاعد النسبي 2023 كشفت عنها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجزائر بعد موافقة مجلس النواب عن ملف التقاعد خاصة بعد تنفيذ كافة الإجراءات اللازمة من قبل الجهات الحكومية لصالح كافة المتقاعدين الذين يحصلون على معاشات منخفضة دون أخد في الاعتبار شرط السن، ورفع نسبة الحد الأدنى لمعاشات التقاعد.

نتائج التقاعد النسبي 2023/2024

أوضح بيان الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لائحة أسماء المقبولين في التقاعد النسبي 2023، مشيرة إلى الحالات المستفيدة من هذا المعاش في جميع الولايات الجزائرية، وهم:

التقاعد المسبق للذكور الذين يبلغ سن 50 عامًا وللإناث الذين يبلغون 45 عامًا. التقاعد دون أخذ في الاعتبار شرط السن مقابل أن يكون مسدد للاشتراك يصل حتى 32 عام.

الاستعلام عن نتائج القبول النسبي 2023

أتاح الصندوق الوطني للتقاعد رابط إلكتروني يسمح للمستفيدين من معاش التقاعد الاستعلام عن نتائج القبول النسبي 2023، وذلك من خلال إجراء هذه الخطوات البسيطة:

زيارة رابط موقع الصندوق الوطني للتقاعد من هنا.

دون البيانات المطلوبة منك وهي رقم المعاش وتاريخ الميلاد.

حدد طريقة سداد المعاش.

خلال ثوان من الضغط على أيقونة استعلام سوف تظهر لك جميع البيانات الخاصة بالمعاش.

نتائج التقاعد النسبي 2023 درعة تافيلالت

نشرت الصفحة الرسمية للأكاديمية الجهوية للتكوين لائحة أسماء المستفيدين من التقاعد النسبي 2024/2023 بولاية درعة تافيلالت