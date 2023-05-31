رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 جميع المحافظات

يبحث الآلاف من الطلاب والطالبات في محافظات القاهرة والأسكندرية والبحيرة ومرسي مطروح والجيزة والقاهرة والغربية والمنوفية والشرقية والقليوبية والدقهلية والوادي الجديد وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والإسماعلية والبحر الأحمر والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء والفيوم وقنا وسوهاج وأسيوط وبني سويف والأقصر وأسوان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 بعد إنتهاء الطلاب في مرحلة إتمام التعليم الأساسي من امتحانات الفصل الدراسي الثاني التي جريت خلال الأسبوع الماضي.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم الفني، أن مديريات التربية والتعليم في المحافظات، هي الجهات المنوطة بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 فور إنتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات التابعة للمديريات والمخصصة للشهادة الإعدادية، مشيرة إلي إنه يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فور إعتماد النتيجة من المحافظين وإعلان أسماء الطلاب الأوائل علي مستوي كل محافظة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 برقم الجلوس

ونقدم لكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 برقم الجلوس من خلال الدخول علي الرابط التالي وإتباع الخطوات المطلوبة لمعرفة النتيجة وهي كالتالي:

أولًا: تسجيل الدخول علي موقع نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني.

ثانيًا: ثم عليك الدخول علي رابط النتيجة التابع لها في محافظتك.

ثالثًا: ثم عليك إدخال رقم الجلوس الخاص بك.

رابعًا: النقر علي كلمة بحث.

خامسًا: ثم عليك الإنتظار حتي تظهر درجاتك في كافة المواد الدراسية وترتيبك علي مستوي المدرسة والإدارة التعليمية والمحافظة.