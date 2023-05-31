رابط results.mlazemna.com نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي ٢٠٢٣ {بغداد – نينوى – النجف – كربلاء – البصرة – كركوك}

نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي ٢٠٢٣، حالة من الترقب لشديد بالوقت الحالي من أجل لحصول علي نتائج السادس بالعراق عقب انتهاء الطلاب من عملية الامتحانات بالفترة الماضية وحالة من الانتظار الشديد من اجل استخراج نتائج السادس التمهيدي بالعراق في جموع المحافظات بالعراق بداية من محافظة بغداد ومحافظة نينوي ومحافظة النجف ومحافظة كربلاء ومحافظة كربلاء ومحافظة كركوك وباقي محافظات العراق حيث حتي الان لم يتم اعتماد النتيجة وجاري العمل علي رفع النتيجة عبر الموقع الإلكتروني نتائجنا.

نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي ٢٠٢٣ وبدءت امتحانات السادس الإبتدائي التمهيدي بالعراق في الحادي والعشرون من شهر مايو الجاري وانتهو يوم السبت الماضي وبتات الجميع علي احر من الجمر من أجل استخراج النتيجة من مواقع الوزارة، وجدير أن وزارة التربية والتعليم أعلنت في بيان أن النتيجة باتت جاهزة علي الرفع بنسبة 70% كما اعلنت الوزارة في العراق بالساعات الماضية . وجدير أن اعلنت الكثير من المصادر داخل وزارة التربية والتعليم أن الوزارة اتمت الانتهاء من نسبة كبيرة من الطلاب بعملية التصحيح علي مستوي جموع المحافظات بالعراق وسوف نوفر للجميع الأن رابط الحصول علي النتيجة عقب اتمام عملية مراجعة النتيجة من قبل الوزارة ورفعها علي المواقع التعليمية بالعراق بالساعات القادمة .

رابط results.mlazemna.com نتائج السادس الابتدائي تمهيدي 2023 العراق

ويستطيع طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي الدور التمهيدي 2023 بالعراق، القيام بعملية استخراج النتيجة وذلك من خلال إتباع هذه الخطوات التالية :