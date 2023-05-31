مبروك النجاح.. رابط الاستعلام نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

أعلنت وزارة التعليم العراقية عن رابط الاستعلام نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 بالعراق وذلك عبر موقع نتائجنا التابع لوزارة التعليم العراقية ، وقد أنهى الطلاب جميع امتحانات الصف السادس الابتدائي التمهيدي يوم السبت الماضي في جميع المحافظات العراقية ، وقد بدأت عمليات التصحيح والمراجعة فور انتهاء عملية الامتحانات وذكر مصدر مسؤول داخل وزارة التعليم أن عملية التصحيح تستمر لمدة عشرة أيام ، في حين يعيش جميع الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم حالة من القلق والانتظار نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023.

رابط الاستعلام نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023

ينتظر جميع طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي التمهيدي ظهور نتائج امتحانات نهاية العام الدراسي بعدما أعلنت وزارة التعليم عن رابط الاستعلام نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 ويمكن الحصول على النتائج إلكترونيا عبر موقع نتائجنا من خلال اتباع الخطوات التالية :

أولاً عليك البحث عن رابط الاستعلام نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023

ثم الدخول عبر موقع نتائجنا

ثم يجب اختيار “نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023”.

يجب ادخال جميع البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الجلوس واسم المدرسة التابع لها.

ثم الضغط على الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023.

بعدها تظهر نتيجة نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023.

عند صعوبة التحميل أو ضعف الإنترنت وعدم التمكن من الحصول على النتائج إلكترونيا يجب الذهاب الى المدرسة التابع لها والحصول على نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023.

موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023

من خلال رابط الاستعلام نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 يمكن الحصول على النتائج من خلال موقع نتائجنا التي أتاحتها وزارة التعليم بالعراق لسهولة الحصول على النتائج إلكترونياً ، وقد بدأت اختبارات الصف السادس الابتدائي في 21 مايو الجاري واستمرت لمدة 5 أيام وانتهت في السبت الماضي ، وتستمر عمليات التصحيح والمراجعة حتى الآن ويتم اتاحة رابط الاستعلام نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 فور رصد الدرجات وانتهاء عمليات التصحيح ، كما ذكرت وزارة التعليم العراقية أنه سوف يتم اعتماد النتائج من قبل وزير التعليم في الاسبوع القادم سيتمكن جميع الطلاب أولياء الأمور من الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي فور اعتمادها.