موقع نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول “نتائجنا” [ناجح] رابط وزارة التربية والتعليم العراقية

يبحث العديد من الأشخاص في العراق عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول في جميع المحافظات، تم الإعلان عن نسبة نجاح بلغت 88.1% في نتائج الدور الأول، وكانت نتائج الطلاب الشيعة في الثالث المتوسط 74%. الآن، يهتم جميع الطلاب والطالبات الذين قدموا لأداء امتحانات الدور الثاني، إذا كنت ترغب في معرفة نتائج الثالث المتوسط الخاصة بالدور الأول لعام 2023 في جميع المحافظات العراقية.

نتائج الثالث المتوسط

يمكنك الحصول على نتائج الثالث متوسط في العراق بطريقة حصرية ومميزة، يُمكنك زيارة الموقع الرسمي لبوابة التعليم العراقية، ومن ثم الاطلاع على رابط نتائج المتوسط. ستجد في الصفحة رمزًا يشير إلى الاستعلام عن النتائج، يُرجى النقر عليه.

بعد ذلك، ستظهر لك نافذة تطلب منك إدخال بياناتك الشخصية مثل الاسم الرباعي والرقم الامتحاني في الحقول المخصصة. بمجرد تعبئة الحقول، قم بالنقر على زر “استعلام” وانتظر لبضع ثوانٍ، بعدها، ستظهر نتيجتك بشكل سريع وفعّال. هذا الأسلوب الفريد والحصري سيسمح لك بالحصول على نتيجتك بسهولة وسرعة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط العراق 2023

للتحقق من نتائج الثالث متوسط في العراق، يمكنك اتباع الخطوات التالية بشكل حصري:

قم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية عبر الإنترنت.

ابحث عن القسم المخصص للنتائج الامتحانية وانقر عليه.

ستظهر لك قائمة بالمحافظات المختلفة، حدد المحافظة التي تنتمي إليها.

اختر السنة الدراسية المناسبة، وفي هذه الحالة، اختر “ثالث متوسط”.

ستُطلب منك إدخال رقم التسجيل الخاص بالطالب والرقم الأمني المرتبط بالبطاقة الوطنية.

بمجرد إدخال هذه البيانات، ستظهر لك النتيجة فورًا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا الحصول على النتيجة عن طريق إرسال رسالة قصيرة تحتوي على الرقم التسلسلي والرقم الأمني (البطاقة الوطنية) إلى رقم الخدمة المعلن عنه من قبل وزارة التربية والتعليم في وسائل الإعلام في كل عام دراسي.

في الختام، نتمنى لجميع الطلبة والطالبات التوفيق والنجاح الدائم، وأن يكونوا رمزًا للرفعة والتقدم لبلدهم، وهكذا نصل إلى نهاية شرح خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق.