تنويه التعليم: اعلان التقويم الدراسي 1445 السعودي pdf وإصدار بعض القرارات منها تقليل الدراسة في رمضان

أثار تاريخ بدء العام الدراسي 1445 وإعلان التقويم الدراسي 1445 في المملكة العربية السعودية اهتماماً كبيراً لدى أولياء الأمور في الأيام الأخيرة، فقد كانوا يستعدون لتسجيل أبنائهم في الصف الأول الابتدائي وتسجيل الطلاب الجدد في رياض الأطفال في المدارس الحكومية والخاصة والدولية، تمكنوا من ذلك من خلال زيارة موقع نظام نور الإلكتروني، حيث قاموا بالتسجيل وإدخال المعلومات اللازمة للطلاب. هذا التوقيت يتزامن مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الثالث في الأسابيع المقبلة بعد اجتياز الاختبارات النهائية، وبعد ذلك، ستبدأ عطلة نهاية العام الدراسي الحالي.

التقويم الدراسي 1445

تم نشر جدول التقويم الدراسي للعام 1445 من قبل وزارة التعليم السعودية بعد موافقة مجلس الوزراء على مجموعة من التحسينات والإجراءات:

يتضمن هذا التقويم بعض التعديلات الرئيسية، مثل تقليص أيام الدراسة خلال شهر رمضان لعام 1445. وتقليص عدد الإجازات الطويلة، وزيادة مدة الإجازة الصيفية للعام 1445-1446. كما تتضمن الخطة إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.

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تاريخ بداية العام الدراسي 1445

من المتوقع أن يكون هناك تاريخ محدد لبدء العام الدراسي 1445 في المملكة العربية السعودية، ولكن يجب الانتباه إلى أن هذا التاريخ قد يتغير قليلاً وفقًا التقويم الدراسي الجديد الذي تصدره وزارة التعليم السعودية، قد يحدث اختلاف في موعد بدء الدراسة يتراوح بين يومين وأسبوع تقريبًا، وذلك بناءً على نجاح تطبيق نظام الثلاث فصول الدراسية في السنوات السابقة. يُتوقع أن يستمر العام الدراسي الجديد في تبني نظام الثلاث فصول الدراسية، مما يعني أن التقويم الدراسي 1445 سيكون مشابهًا تمامًا للعامين السابقين.

من المتوقع أن تعلن وزارة التربية والتعليم السعودية عن التفاصيل الكاملة المتعلقة ببدء الدراسة وعودة الطلاب إلى المدارس، استنادًا إلى التقويم الدراسي الجديد الذي تصدره الوزارة، ستوفر الوزارة المعلومات اللازمة للطلاب وأولياء الأمور للتأكد من استعدادهم للعام الدراسي الجديد.