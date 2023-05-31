Results رابط استخراج نتائج الصف السادس الإبتدائي التمهيدي العراق| كشوفات نتائج السادس الإبتدائي العراق الدور الأول 2023
تسود حالة من الترقب الشديد بين أبنائنا التلاميذ في المرحلة الإبتدائية بعموم المحافظات العراقية، في إنتظار إعلان Results نتائج الصف السادس الإبتدائي التمهيدي العراق وكشوفات نتائج السادس الإبتدائي العراق الدور الأول 2023 بعد الإنتهاء من أداء الإختبارات النهائية خلال الأيام الماضية والتي إستمرت علي مدار أسبوع كامل، وحيث تصدرت نتائج السادس الإبتدائي التمهيدي العراق مؤشرات البحث اليومية في العراق نتيجة البحث المتواصل من التلاميذ وأولياء أمورهم عن النتائج لمعرفة الدرجات في العام الدراسي الحالي المؤهل للمرحلة الإعدادية.
نتائج السادس الإعدادي الإبتدائي العراق 2023 الدور الأول
أكدت وزارة التربية العراقية، أن أعمال التصحيح مستمرة في الكنترولات تمهيدًا للإنتهاء منها لإعلان نتائج الصف السادس الإبتدائي التمهيدي العراق الدور الأول 2023 عبر مواقع الإمتحانات الوزارية وإعلان أسماء الطلاب الأوائل علي مستوي المحافظات، مشددة أن تعليمات وزير التربية واضحة وصريحة لكافة المسئولين علي عمليات التصحيح بالدقة والشفافية حتي يحصل كل طالب علي حقوقه كاملة.
خطوات استخراج نتائج الصف السادس الإبتدائي التمهيدي العراق 2023
ونستعرض معكم كيفية الدخول علي موقع النتائج الوزراية واستخراج نتائج الصف السادس الإبتدائي التمهيدي العراق الدور الأول 2023 التي قاربت واوشكت علي الإعلان عن الساعات القادمة.
أولًا: البدء في تسجيل الدخول علي موقع نتائج الإمتحانات الوزارية في العراق.
ثانيًا: عليك إدخال كود التحقق.
ثالثًا: ثم القيام بتسجيل الدخول وإختيار أيقونة نتائج المرحلة الإبتدائية نتائج السادس الإبتدائي التمهيدي العراق الدور الأول 2023.
رابعًا: ثم كتابة الرقم الإمتحاني الخاص بك.
خامسًا: ثم البدء في تحميل كشوفات نتائج الصف السادس الإبتدائي العراق.
المحافظة
الحالة
تنزيل
|نينوى
|في الانتظار
|ديالى
|في الانتظار
|الكرخ 1
|في الانتظار
|الكرخ 2
|في الانتظار
|الكرخ 3
|في الانتظار
|الرصافة 1
|في الانتظار
|الرصافة 2
|في الانتظار
|الرصافة 3
|في الإنتظار
|رابط نتائج السادس الإبتدائي العراق
|النجف
|في الإنتظار
|رابط نتائج السادس الإبتدائي العراق
|ذي قار
|في الإنتظار
|رابط نتائج السادس الإبتدائي العراق
|القادسية
|في الانتظار
|صلاح الدين
|في الانتظار
|واسط
|في الانتظار
|اربيل
|في الانتظار
|السليمانية
|في الانتظار
|دهوك
|في الانتظار
|الأنبار
|في الانتظار
|بابل
|في الانتظار
|البصرة
|في الانتظار
|كربلاء
|في الإنتظار
|رابط نتائج السادس الإبتدائي العراق
|كركوك
|في الانتظار
|ميسان
|في الانتظار
|المثنى
|في الانتظار
كشوفات نتائج الصف السادس الإبتدائي العراق الدور الأول
ومن المقرر أن تقوم وزارة التربية العراقية، بتحميل كشوفات نتائج الصف السادس الإبتدائي التمهيدي العراق فور الإنتهاء من أعمال التصحيح وإعلان النتائج الرسمية في مديريات التربية والتعليم علي عموم المحافظات العراقية خلال الأيام القادمة وأيضا إعلان النتيجة في المدارس.