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Results رابط استخراج نتائج الصف السادس الإبتدائي التمهيدي العراق| كشوفات نتائج السادس الإبتدائي العراق الدور الأول 2023

ahmed samyمنذ ساعتين
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تسود حالة من الترقب الشديد بين أبنائنا التلاميذ في المرحلة الإبتدائية بعموم المحافظات العراقية، في إنتظار إعلان Results نتائج الصف السادس الإبتدائي التمهيدي العراق وكشوفات نتائج السادس الإبتدائي العراق الدور الأول 2023 بعد الإنتهاء من أداء الإختبارات النهائية خلال الأيام الماضية والتي إستمرت علي مدار أسبوع كامل، وحيث تصدرت نتائج السادس الإبتدائي التمهيدي العراق مؤشرات البحث اليومية في العراق نتيجة البحث المتواصل من التلاميذ وأولياء أمورهم عن النتائج لمعرفة الدرجات في العام الدراسي الحالي المؤهل للمرحلة الإعدادية.

نتائج السادس الإعدادي الإبتدائي العراق 2023 الدور الأول

أكدت وزارة التربية العراقية، أن أعمال التصحيح مستمرة في الكنترولات تمهيدًا للإنتهاء منها لإعلان نتائج الصف السادس الإبتدائي التمهيدي العراق الدور الأول 2023 عبر مواقع الإمتحانات الوزارية وإعلان أسماء الطلاب الأوائل علي مستوي المحافظات، مشددة أن تعليمات وزير التربية واضحة وصريحة لكافة المسئولين علي عمليات التصحيح بالدقة والشفافية حتي يحصل كل طالب علي حقوقه كاملة.

خطوات استخراج نتائج الصف السادس الإبتدائي التمهيدي العراق  2023

ونستعرض معكم كيفية الدخول علي موقع النتائج الوزراية واستخراج نتائج الصف السادس الإبتدائي التمهيدي العراق الدور الأول 2023 التي قاربت واوشكت علي الإعلان عن الساعات القادمة.

أولًا: البدء في تسجيل الدخول علي موقع نتائج الإمتحانات الوزارية في العراق.

ثانيًا: عليك إدخال كود التحقق.

ثالثًا: ثم القيام بتسجيل الدخول وإختيار أيقونة نتائج المرحلة الإبتدائية نتائج السادس الإبتدائي التمهيدي العراق الدور الأول 2023.

رابعًا: ثم كتابة الرقم الإمتحاني الخاص بك.

خامسًا: ثم البدء في تحميل كشوفات نتائج الصف السادس الإبتدائي العراق.

المحافظة
الحالة
تنزيل
نينوىفي الانتظار
رابط  نتائج السادس الإبتدائي العراق
ديالىفي الانتظار
رابط  نتائج السادس الإبتدائي العراق
الكرخ 1في الانتظار
رابط  نتائج السادس الإبتدائي العراق
الكرخ 2في الانتظار
رابط  نتائج السادس الإبتدائي العراق
الكرخ 3في الانتظار
رابط  نتائج السادس الإبتدائي العراق
الرصافة 1في الانتظار
رابط  نتائج السادس الإبتدائي العراق
الرصافة 2في الانتظار
رابط  نتائج السادس الإبتدائي العراق
الرصافة 3في الإنتظاررابط  نتائج السادس الإبتدائي العراق
النجففي الإنتظاررابط  نتائج السادس الإبتدائي العراق
ذي قارفي الإنتظاررابط  نتائج السادس الإبتدائي العراق
القادسيةفي الانتظار
رابط  نتائج السادس الإبتدائي العراق
صلاح الدينفي الانتظار
رابط  نتائج السادس الإبتدائي العراق
واسطفي الانتظار
رابط  نتائج السادس الإبتدائي العراق
اربيلفي الانتظار
رابط  نتائج السادس الإبتدائي العراق
السليمانيةفي الانتظار
رابط  نتائج السادس الإبتدائي العراق
دهوكفي الانتظار
رابط  نتائج السادس الإبتدائي العراق
الأنبارفي الانتظار
رابط  نتائج السادس الإبتدائي العراق
بابلفي الانتظار
رابط  نتائج السادس الإبتدائي العراق
البصرةفي الانتظار
رابط  نتائج السادس الإبتدائي العراق
كربلاءفي الإنتظاررابط  نتائج السادس الإبتدائي العراق
كركوكفي الانتظار
رابط  نتائج السادس الإبتدائي العراق
ميسانفي الانتظار
رابط  نتائج السادس الإبتدائي العراق
المثنىفي الانتظار
 قريبا

كشوفات نتائج الصف السادس الإبتدائي العراق الدور الأول

ومن المقرر أن تقوم وزارة التربية العراقية، بتحميل كشوفات نتائج الصف السادس الإبتدائي التمهيدي العراق فور الإنتهاء من أعمال التصحيح وإعلان النتائج الرسمية في مديريات التربية والتعليم علي عموم المحافظات العراقية خلال الأيام القادمة وأيضا إعلان النتيجة في المدارس.

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ahmed samyمنذ ساعتين
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