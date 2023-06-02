اعرف اسمك فورا.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة ال9 موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية spa.gov.iq

من الموضوعات التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين في العراق هي أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 بعد أن كشفت الوزارة إلى أن الاستعلام سوف يكون إلكترونيا عبر منصة مظلتي الإلكترونية التي من خلالها يمكن التعرف على أسماء المشمولين حيث أوضحت الوزارة أنها تلقت أكثر من 300 الف طلب من جميع المواطنين ليتم الاختيار فيما بينهم من المستحقين للحصول على الرعاية الاجتماعية على الوجبة التاسعة والتي تقدم للفقراء والاسر الاقل دخلا والاكثر احتياجا لمساعدتهم على اعباء الحياة لذلك سوف نتعرف خلال الفقرات التالية على كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وكيفية استخراجها من خلال منصة مظلته ورابط الوزارة الرسمي بالتفاصيل.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 202

يرغب العديد من المواطنين في العراق بمعرفة اسماء المشمولين من الرعاية الاجتماعية حيث ان الوزارة اوضحها ان الاعلان عنهم سوف يكون على ثلاث دفعات حرصا من الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطن ومساعدته على اعباء الحياة وقد اشارت إلى أن الاستعلام سيكون إلكترونيا تسهيلا على جميع المواطنين الاستعلام من أي مكان وفي أي وقت من خلال خطوات سهله وبسيطه عبر منصة مظلاته وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي

الضغط على رابط الرسمي لمنصة مظلتي

ادخال رمز على التحقق الذي يظهر على الشاشة

ثم الضغط على الخدمات الإلكترونية واختيار أسماء المشهورين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة.

ادخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح ثم الضغط على تحميل الكشوف.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة للعراق 2023

تضع الوزاره في العراق عدة شروط يجب ان تتوفر في جميع المتقدمين للحصول على الوجبه التاسعه وتتمثل هذه الشروط فيما يلي