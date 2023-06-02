اعرف اسمك فورا.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة ال9 موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية spa.gov.iq
أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023
من الموضوعات التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين في العراق هي أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 بعد أن كشفت الوزارة إلى أن الاستعلام سوف يكون إلكترونيا عبر منصة مظلتي الإلكترونية التي من خلالها يمكن التعرف على أسماء المشمولين حيث أوضحت الوزارة أنها تلقت أكثر من 300 الف طلب من جميع المواطنين ليتم الاختيار فيما بينهم من المستحقين للحصول على الرعاية الاجتماعية على الوجبة التاسعة والتي تقدم للفقراء والاسر الاقل دخلا والاكثر احتياجا لمساعدتهم على اعباء الحياة لذلك سوف نتعرف خلال الفقرات التالية على كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وكيفية استخراجها من خلال منصة مظلته ورابط الوزارة الرسمي بالتفاصيل.
أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 202
يرغب العديد من المواطنين في العراق بمعرفة اسماء المشمولين من الرعاية الاجتماعية حيث ان الوزارة اوضحها ان الاعلان عنهم سوف يكون على ثلاث دفعات حرصا من الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطن ومساعدته على اعباء الحياة وقد اشارت إلى أن الاستعلام سيكون إلكترونيا تسهيلا على جميع المواطنين الاستعلام من أي مكان وفي أي وقت من خلال خطوات سهله وبسيطه عبر منصة مظلاته وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي
- الضغط على رابط الرسمي لمنصة مظلتي.
- ادخال رمز على التحقق الذي يظهر على الشاشة
- ثم الضغط على الخدمات الإلكترونية واختيار أسماء المشهورين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة.
- ادخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح ثم الضغط على تحميل الكشوف.
شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة للعراق 2023
تضع الوزاره في العراق عدة شروط يجب ان تتوفر في جميع المتقدمين للحصول على الوجبه التاسعه وتتمثل هذه الشروط فيما يلي
- يجب ألا يكون عند المتقدم أي ممتلكات ذات قيمة عالية مثل اراضي او عقارات او غيرها.
- ألا يكون لدى المتقدم تامين صحي أو اجتماعي او يكون قد سجل مسبقا في النزاعات الاجتماعية.
- يجب أن يتراوح عمر السيدات للقبول في الوجبة التاسعة من 15 عاما إلى 55 عام بينما يكون عمر الرجل لا يقل عن من 18 عام الى 60 عام.
- أن تكون الاسره مكونه من اربعة اشخاص على الاقل وان يكون من المواطنين العراقيين.