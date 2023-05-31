نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية الترم الثاني 2023 برقم الجلوس | نتيجة ثالثة اعدادي الشرقية الفصل الدراسي الثاني بالاسم

شهد محرك البحث جوجل عمليات بحث مكثفة حول نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية الترم الثاني، حيث بدأ التوتر والقلق ينتاب العديد من طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي بالشرقية، انتظاراً لمعرفة موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية الترم الثاني 2023، لاسيما عقب أن قامت عدد من المحافظات بالإعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني خلال الأيام الماضية، وذلك بعد أعتماد نتيجة 3 اعدادي الفصل الدراسي الثاني من قبل المحافظين، ويستعرض لكم البديل نيوز كل ما يطرأ من جديد حول موعد نتيجة اعدادية الشرقية 2023 الترم الثاني، حيث يتم رفع نتيجة الصف الثالث الاعدادي على البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية لتكون متاحة أمام جميع الطلبة في كافة الإدارات التعليمية ولسهولة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2023 برقم الجلوس.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالشرقية

أعلن مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالشرقية من خلال تصريح صحفي له، أن موعد نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 الشرقية بات قريباً جداً، وأكد أن كنترولات إعدادية الشرقية انتهت بالفعل من أعمال التصحيح ورصد ومراجعة إجابات طلاب وطالبات الصف الأخير من مرحلة التعليم الأساسي 3 أعدادي، مشيراً إلى أنه لم يعد يتبقى سوى إرسال كشوف درجات نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني للسيد المحافظ الدكتور ممدوح غراب لاعتمادها ومن ثم تصبح نتيجة اعدادية الشرقية الترم الثاني على البوابة الإلكترونية محافظة الشرقية متاحة أمام الجميع.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية الترم الثاني

يتم الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية أونلاين، وذلك بشكل فور عقب اعتماد نتيجة 3 اعدادي من المحافظ ومن ثم إدراج نتيجة الشهادة الاعدادية الشرقية على رابط البوابة الإلكترونية، حيث تتضمن نتيجة إعدادية الشرقية 2023 الترم الثاني كافة الإدارات التعليمية وهي: الحسينية – الزقازيق – فاقوس – بلبيس – منيا القمح – ابو حماد – اولاد صقر – العاشر من رمضان – الصالحية الجديدة – كفر صقر – ابو كبير – القنايات – مشتول السوق – ديرب نجم – الإبراهيمية – ههيا – القرين – صار الحجر – كفر مكاوى.

البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية نتائج الامتحانات

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية بإتباع الخطوات التالية:

دخول رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية “اضغط هنــــــــــــــــــا.

ومن ثم يتم اختيار الأيقونة الخاصة ب الخدمات التعليمية.

ويلي ذلك اختيار خدمة نتائج الامتحانات.

نحدد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني.

ويتم تحديد الإدارة التابعة لها مدرسة الطالب لمراد الاستعلام عن نتيجته.

ويلي ذلك إدخال رقم جلوس الطالب.

كتابة اسم الطالب بالصيغة الثلاثية.

وأخيراً الضغط على عرض النتيجة.

وبشكل فوري عقب اعتماد نتيجة اعدادية الشرقية ستكون نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية الترم الثاني 2023 البوابة الالكترونية للمحافظة.