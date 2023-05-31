ظهرت الآن.. نتائج التقاعد النسبي 2023 تعرف على لائحة المستفيدين بالاسماء الشخصية

تم الإعلان عن لائحة المستفيدين بالأسماء الشخصية للتقاعد النسبي 2023، وتضمَّنت اللائحة أسماء الموظفين الذين يحق لهم الحصول على معاش التقاعد المسبق وجاءت هذه اللائحة بناءً على المعايير والشروط المتفق عليها نتائج التقاعد النسبي 2023 حيث يتم تحديد الموظفين حسب عدد سنوات الخدمة الفعلية والحد الأقصى الذي يمكن للموظف الحصول عليه ويتم ذلك بعد قضاء مدة زمنية محددة في الخدمة الفعلية.

نتائج التقاعد النسبي 2023

لاقت هذه النتائج استحساناً كبيراً من قبل الموظفين المعنيين وذويهم، حيث تعتبر مكافأة لهم على سنوات العمل الطويلة التي قضوها في خدمة المجتمع.

بعد موافقة مجلس النواب عن ملف التقاعد، قامت الجهات الحكومية بتنفيذ كافة الإجراءات اللازمة لصالح كافة المتقاعدين الذين يحصلون على معاشات منخفضة دون أخذ في الاعتبار شرط السن، ورفع نسبة الحد الأدنى لمعاشات التقاعد.

نتائج التقاعد النسبي 2023 تضم لائحة أسماء المقبولين في التقاعد النسبي 2023 في جميع الولايات الجزائرية، مشيرة إلى الحالات المستفيدة من هذا المعاش.

ومن بينهم التقاعد المسبق للذكور الذين يبلغون سن الخمسين عامًا وللإناث الذين يبلغن الخمسة والأربعين عامًا.

رابط الاستعلام عن التقاعد النسبي في الجزائر