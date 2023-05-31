” NoW ” استعلم عن نتيجة الشهادة الاعدادية الاسكندرية 2023 الترم الثاني

نتيجة الشهادة الاعدادية الاسكندرية 2023 الترم الثاني منذ قليل اعتمدها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بحضور الدكتور العربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية خلال البث المباشر لصفحة إدارة العلاقات العامة للمديرية على صفحة الفيسبوك، موضحة أنها خلال دقائق معدودة سوف تعلن أسماء العشر الأوائل في النتيجة

نتيجة الشهادة الاعدادية الاسكندرية 2023

منذ قليل اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2023، وأعلنت أسماء الطلاب الذين حققوا المراكز العشر الأولى في النتيجة.

أكدت المديرية أن لجان الكنترول قد انتهت من تصحيح الأوراق الامتحانية للطلاب ومراجعتها بدقة شديدة حتى يحصل كل طالب على حقه، مشيرة إلى ظهور النتيجة على موقعها الإلكتروني كما أنها سوف ترسل كشوف النتيجة إلى الإدارات التعليمية التابعة لها لإعلانها في المدارس.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الاسكندرية 2023

أوضحت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أن أي طالب يستطيع معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية الاسكندرية الترم الثاني 2023 برقم الجلوس من خلال إجراء هذه الخطوات التالية:

زيارة موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية هنا.

اختار أيقونة نتائج الشهادة الإعدادية الترم الثاني.

دون رقم الجلوس الخاص بك.

خلال ثوان من الضغط على أيقونة “عرض النتيجة” سوف تظهر كافة الدرجات الخاصة بك.

استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الاسكندرية 2023 بالاسم

بسبب الضغط الشديد على موقع مديرية التربية والتعليم الاسكندرية الإلكتروني لن يتمكن جميع الطلاب من معرفة النتيجة؛ لذلك نقدم لك من خلال موقعنا “البديل” طريقة الحصول على النتيجة بالاسم من خلال هذه الخطوات: