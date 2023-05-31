نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط 2023 ترم ثاني بالاسم ورقم الجلوس على موقع مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط 2023 ترم ثاني، ترقب كبير جداً من جانب جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في محافظة دمياط ينتظرون إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط 2023 ترم ثاني بفارغ الصبر، وذلك حيث كانت انتهت كنترولات التصحيح من كافة أعمال التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب وتم اعتماد النتيجة كذلك، ونوضح لكم متابعينا الكرام من خلال السطور القادمة من هذا المقال كل تفاصيل اعلان النتيجة ورابط الاستعلام عن النتيجة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط 2023 ترم ثاني

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط 2023 ترم ثاني بنسبة نجاح وصلت إلى 75%، حيث كان قد تقدم للامتحان نحو 31788 طالب وطالبه لأداء امتحانات اتمام الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2022-2023 وحضر 30970 للامتحانات، وبعد أن تم اعتماد النتائج الخاصة بالدور الأول رسمياً أصبح بإمكان الطلاب وأولياء الامور الاستعلام عن النتائج بكل سهولة حيث اتاحت مديرية التربية والتعليم بدمياط رابط إلكتروني يُمكن الطلاب من تحميل كشوفات النتائج لجميع الطلاب بصيغة ايكسيل تسهيلاً عليهم لاستخراج النتائج.

استعلام نتيجة ثالثة اعدادي ترم ثاني 2023

كما أشرنا لكم الآن أصبحت نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط 2023 ترم ثاني متاحه امام جميع طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي، ويمكن الاستعلام عنها بكل سهولة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أولًا الدخول مباشرة إلى رابط مديرية التربية والتعليم دمياط مــن هـــناا .

. ثانيًا: سيتم فتح صفحة تحميل نتيجة الشهاده الاعداديه 2023 الدور الأول.

أو يمكن الدخول على صفحة نتيجة نت واستعلام النتيجة برقم الجلوس.

ثالثًا: البحث عن نتيجة الطالب بالاسم ورقم الجلوس وتأكد من بيانات الطالب من الاسم والرقم القومي.

رابعًا: استعلم نتيجة الطالب في جميع المواد والمجموع الكلي الخاص به.