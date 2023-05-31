alexandria.gov.eg .. رابط نتيجة الشهاده الاعدادية محافظة الاسكندرية ٢٠٢٣ بالاسم ورقم الجلوس نتيجة ٣ ع ظهرت حالا

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة الاسكندريه، حالة من التوتر والقلق بدأت تظهر على عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور بعدما أعلنت مديرية التربية والتعليم الاسكندريهعن انتهاء اعمال التصحيح والمراجعة في كافة الكنترولات على مستوى المحافظة وسط متابعات قوية من قبل وزارة التربية والتعليم، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة الاسكندريه، وهذا ما سوف نستعرضه لكم خلال السطور التالية .

نتيجة الشهاده الاعدادية محافظة الاسكندرية ٢٠٢٣

يبحث عدد كبير من أولياء الأمور عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 الإسكندرية، بعد أن أنهى الطلاب امتحانات نهاية العام الدراسي يوم الخميس الموافق 25 مايو 2023 وأشارت وزارة التربية والتعليم على صفحتها الرسمية أنها تتابع وبشدة أعمال التصحيح ورصد الدرجات، حتى تتأكد أن الطلاب حصلوا على الدرجات المستحقة.

نتيجة الشهاده الاعدادية محافظة الاسكندرية ٢٠٢٣ إدارة برج العرب.

نتيجة الشهاده الاعدادية محافظة الاسكندرية ٢٠٢٣ إدارة العامرية.

نتيجة الشهاده الاعدادية محافظة الاسكندرية ٢٠٢٣ إدارة العجمي.

نتيجة الشهاده الاعدادية محافظة الاسكندرية ٢٠٢٣ إدارة غرب الإسكندرية.

نتيجة الشهاده الاعدادية محافظة الاسكندرية ٢٠٢٣ إدارة الجمرك.

نتيجة الشهاده الاعدادية محافظة الاسكندرية ٢٠٢٣ إدارة وسط الإسكندرية.

نتيجة الشهاده الاعدادية محافظة الاسكندرية ٢٠٢٣ إدارة شرق الإسكندرية.

نتيجة الشهاده الاعدادية محافظة الاسكندرية ٢٠٢٣ إدارة المنتزة.

رابط نتيجة ٣ اعدادي بالاسم ورقم الجلوس

اعلنت محافظ الاسكندرية عن نسب النجاح في محافظة الاسكندرية حيث وصلت نسبت النجاح إلي 77%، وقد بلغ عدد الحاضرين في الامتحانات 83695 طالب وطالبة، بينما وصلت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية لصم والبكم 83%، بينما نسبة نجاح الاعدادية المهنية وصلت إلي 80%.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة اسكندرية

مادة اللغة العربية 80 درجة.

مادة العلوم 40 درجة.

مادة الرياضيات 60 درجة.

مادة اللغة الانجليزية 60 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

مادة التربية الدينية 40 درجة.

مادة الحاسب الآلي 20 درجة.

مادة التربية الفنية 20 درجة.

الفصل الدراسي الأول 140 درجة

الفصل الدراسي الثاني 140 درجة

مجموع الفصلين 280 درجة

نتيجة نت الجديد natiga4dk

حيث صرحت مديرية التربية والتعليم الإسكندرية على أنه من المفترض أن يتم الانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 وأن يتم الإعلان عن النتيجة مباشرة على الموقع الرسمي للمحافظة على الإنترنت، وأشارت الدكتورة “نهال بلبع” التي تشغل منصب نائب محافظ الإسكندرية على انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في كافة الكنترولات ومن المقرر أن تكون النتيجة متاحة أمام الطلاب على الموقع الخاص بالمحافظة .

alexandria.gov.eg نتيجة الشهادة الإعدادية

حيث أتاحت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسكندرية رابط الكتروني خاص للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية والذي يمكنكم الإطلاع عليه من خلال الخطوات الآتية .

الدخول على موقع نتيجة نت عبر المتصفح الخاص بالطالب أو ولي الأمر .

ثم اختر المرحلة التعليمية .

واضغط على نتائج الشهادة الإعدادية .

ثم اختر الفصل الدراسي الثاني.

ادخل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ثم اضغط على استعلام .

سوف تظهر النتيجة أمامك على الفور.