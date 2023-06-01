” صدرت الأن ✔︎ ” رابط نتائج المراسلة 2023 امتحان اثبات المستوى في الجزائر onefd.edu.dz resultat

رابط نتائج امتحان اثبات المستوى في الجزائر onefd.edu.dz resultat، اعلنت خلال الساعات الماضية وزارة التربية والتعليم الجزائرية بالقيام بنشر نتائج فحوصات إثبات المستوى للتعليم بالمراسلة تباعاً، لذلك ومن خلال المقال التالي سوف نسعي لتوفير رابط سريع للحصول علي النتيجة وذلك من خلال موقع وزارة التربية الوطنية بالجزائر ويمكن للجميع القيام بالحصول علي النتيجة الان بدون اي عناء .

نتائج المراسلة 2023 في الجزائر

حالة من الترقب الشديد بالساعات الماضية عقب اعلان الوزارة التعليمية بالجزائر عن القيام بالكشف عن نتائج امتحان المراسلة 2023 ، حيث من المفترض الكشف عن النتيجة من قبل الديوان الوطني في الجزائر علي نتائج امتحان اثبات المستوي لسنة 2023 وترقب كبير من قبل طلاب وطالباات المرسلة بالوقت الحالي من أجل الحصول علي النتيجة ومن خلال موقعنا البديل نسعي بأقصي جهد لتوفير النتيجة عقب الاعلان عنها من قبل موقع الديوان الوطني بالجزائر بالساعات القادمة، ويتم رفع النتائج علي شبكة الانترنت وذلك في اطار التسهيل والاجراءت الاحترازية التي باتت تتخذها الدولة بالوقت الحالي حرصاً علي سلامة الطلاب خصوصا في ظل الفترة الصعب الحالية .

رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

31 ماي 2023 : الجلفة؛ مستغانم؛ تمنراست؛ باتنة؛ تيسمسيلت؛ الشلف؛ بسكرة؛ أدرار، سطيف. 01 جوان 2023 : الجزائر؛ قسنطينة؛ ورقلة؛ سوق أهراس؛ بشار؛ الوادي؛ عنابة؛ تلمسان؛ المدية. 02 جوان 2023 : الأغواط؛ سعيدة؛ تيزي وزو؛ سكيكدة؛ عين الدفلى؛ بجاية؛ تيارت؛ تبسة؛ وهران.

نتائج اثبات المستوى جميع الولايات 2023 inscriptic.onefd.edu.dz

انقر على رابط نتائج امتحان اثبات المستوى في مدونة التربية والتعليم التالي: onefd.edu.dz resultat. ثم أدخل رقم التسجيل الخاص بالطالب. اتبعه بإدخال تاريخ الميلاد كما هو في الهوية الشخصية. ثم أدخل رمز التأكيد الذي سيتم إرساله لك. وأخيرًا انقر على أيقونة استعراض نتائج المراسلة في الجزائر. انتظر قليلًا ريثما يتم تحميل صفحة جديدة تتضمن النتيجة التي حصلت عليها.

ونتابع مع حضراتكم كافة الأخبار الخاصة بنتائج اثبات المستوي بالجزائر بالوقت الحالي عقب اعلان النتيجة وسوف نوفر لحضراتكم بالاعلي رابط مباشر للحصول علي النتيجة بدون اي عناء.