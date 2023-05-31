رابط نتائجنا.. استعلم الان عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 في العراق جميع المحافظات

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس التمهيدي فى العراق 2023، عبر مواقع نتائجنا، والتى تشهد الآن عمليات بحث كبيرة عن موعد ظهور النتيجة، من قبل طلاب وطالبات وأولياء الأمور ، من أجل المساهمة في معرفة موعد عرض نتيجة الصف السادس الابتدائي التمهيدي فى العراق ، والتى انتهوا من أداء اختبارات آخر العام بها فى اوائل الاسبوع الماضي ، لذلك يترقب جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور وسط حالة من القلق والتوتر ، الاعلان الرسمي عن نتيجة امتحانات التمهيدي فى العراق ، لذلك وحرصاً منا سنقوم بتقديم جميع المعلومات الخاصة بنتيجة التمهيدي السادس الابتدائي فى العراق والخطوات التي من خلالها تستطيع الحصول على النتيجة فور ظهورها.

نتيجة السادس التمهيدي فى العراق 2023.

أكدت وزارة التربية والتعليم فى العراق أنه يتم حاليا العمل داخل كنترول تصحيح أوراق إجابات الصف السادس الابتدائي التمهيدي فى العراق ، والتى انتهى الطلاب والطالبات من أداء الامتحانات الخاصة بالصف السادس الابتدائي التمهيدي في اوائل الاسبوع الماضي ، لتبدأ عملية تصحيح الأوراق ورصد الدرجات النهائية واعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية حتى تكون جاهزه للتحميل من خلال موقع نتائجنا عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ، ومن المتوقع الانتهاء من تصحيح الأوراق ورصد الدرجات النهائية واعتمادها خلال الفترة القليلة المقبلة.

نتيجة السادس التمهيدي فى العراق 2023.

قامت وزارة التربية والتعليم في العراق بتفعيل رابط موقع نتائجنا من أجل الإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي فى العراق ، وذلك من أجل المساهمة في التسهيل على الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في الحصول على نتيجة التمهيدي السادس الابتدائي وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

أولا يتم الدخول على رابط موقع نتائجنا عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

ثانياً يتم اختيار نتيجة الصف السادس الابتدائي التمهيدي فى العراق.

ثالثاً يتم إدخال رقم جلوس الطالب بكل دقة.

رابعاً يتم الضغط على عرض النتيجة وطبعها.

ومن خلال موقع البديل سنقوم بمتابعة جميع المعلومات التى من خلالها تستطيع متابعة موعد اعتماد نتيجة السادس الابتدائى التمهيدى فى العراق.