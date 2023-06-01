fast link رابط نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2023 بالاسم pdf عبر موقع وزارة التربية العراقية

ينتظر الطلاب في مختلف محافظات دولة العراق أن يتم إصدار النتائج الخاصة بمرحلة الثالث متوسط التمهيدي، لذلك يبحث الكثير عن رابط نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2023، وذلك منذ انتهاء امتحانات نهاية العام ولم يعد أمر الحصول على النتائج يحتاج إلى الذهاب إلى المدرسة أو أي مكان، بل يمكنك أن تحصل عليها عن طريق استخدام الإنترنت.

رابط نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2023

إذا كنت من طلاب الصف الثالث بمرحلة المتوسط، إذن بالتأكيد تبحث عن رابط نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2023 حيث أنه قد تم الإعلان عن اقتراب موعد إصدار النتائج في مختلف المحافظات.

وبالفعل يمكنك أن تحصل عليها عن طريق اتباع خطوات بسيطة جدًا، دون الحاجة إلى تكبد أي عناء أو جهد.

نتائج الثالث متوسط 2023 بالاسم

منذ انتهاء الامتحانات النهائية منذ ما يقرب الشهر، ويبحث أولياء الأمور والطلاب عن رابط نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2023 وذلك للاطمئنان على مستقبلهم، والتأكد من اجتياز هذه المرحلة والبدء في الاستعداد لما يليها، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن إصدار جميع النتائج في المحافظات المختلفة قريبا ومنها:

نينوي.

الكرخ.

ديالي.

القادسية.

صلاح الدين.

ذي قار.

الرصافة.

النجف.

دهوك.

الأنبار.

كركوك.

ميسان.

البصرة.

بغداد.

واسط.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 العراق

إذا كنت طالب في الثالث متوسط وتريد معرفة النتائج الخاصة بك، إذن فأنت لست بحاجة سوى معرفة رابط نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2023 حيث يمكنك أن تحصل على النتائج الخاصة بك من خلال ضغطة زر، دون الحاجة إلى الذهاب لأي مكان وذلك عن طريق الخطوات الآتية:

قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

اختر “الخدمات الإلكترونية”.

اضغط على “نتائج الطلاب”.

اضغط على نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2023.

قم بتحديد محافظتك.

أدخل بياناتك المطلوبة.

انقر على “عرض النتيجة”.

وسوف تظهر لك جميع الدرجات الخاصة بك.

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بتفعيل رابط نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2023 ليتمكن الطلاب من الحصول عليها فور ظهورها.

الالاف من الطلاف في جميع المحافظات العراقية يبحثون عن نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2023 لكل المحافظات العراقية، ويمكنك ترك اسمك ورقمك الامتحاني لنجلب لك النتيجة فور اعتمادها.