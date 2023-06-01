رابط epedu.gov.iq نتيجة السادس الابتدائي عموم المحافظات 2023 الدور الاول التمهيدي

رابط epedu.gov.iq نتيجة السادس الابتدائي التمهيدي العراق 2023 الدور الاول محافظة بغداد يتم الانتهاء من امتحانات الدور الاول للطلاب الصف السادس الابتدائي في كافة المحافظات العراقية ويبدء البحث في محافظة القادسية. صلاح الدين، السليمانية، واسط، النجف، بغداد، كركوك، الأنبار، وبابل، بغداد، البصرة، ذي قار، ديالى. محافظة دهوك، أربيل، محافظة كربلاء، وكركوك والمثنى وغيرها عن استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط epedu.gov.iq نتيجة السادس الابتدائي التمهيدي العراق 2023 الدور الاول محافظة بغداد.

نتيجة السادس الابتدائي التمهيدي العراق 2023 الدور الاول

يبحث الكثير من طلاب وطالبات الصف السادس الإبتدائي في العراق بعد الانتهاء من امتحانات الدور الاول من العام الدراسي الجديد 2023-1444.

بدات الامتحانات يوم الأحد الماضي وتم اتمام الاختبارات والبدا في عملية تصحيح الاوراق قبل التدقيق فيها جيد ورفعها بشكل الكتروني.

الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي التمهيدي العراق 2023

يمكننا الاستعلام عن النتيجة من خلال القيام بالاتي.

يتم الدخول على موقع نتائجنا.

ثم بعد ذلك سيجد أسامي كل المحافظات التي أعلنت عن النتائج.

النقر على عبارة تنزيل سوف تجدها مقابلة للمحافظتك

الاطلاع على القوائم الاسمية للناجحين والتي سيتم نشرها بصيغة pdf.

علي الجميع اتباع الخطوات التالية للحصول علي النتيجة بدون اي مشاكل واعلنت الوزارة ان النتيجة جاري رفعها علي مواقع الوزارة بالايام القادمة .

وزارة التربية العراقية

لم تعلن وزارة التربية والتعليم العراقية عن الموعد الرسمي لنشر نتائج الدور الاول لطلاب وطالبات.

حيث انه لم يتم الاعلان عن موعد صدور النتيجة وانه لا اساس له من الصحة لما تم نشره على بعض من المواقع.

وصلت نسبة عملية تصحيح الاوراق إلى 60 في المئة ولم يتبقى الكثير من الوقت وتعلن وزارة التربية العراقية في جميع المحافظات عن النتائج بشكل رسمي.

نؤكد لكافة الطلاب والطالبات انه بامكانهم طرح أي استفسار وانه سيتم الرد عليهم.

واعلنت وزارة التربية والتعليم بالساعات الماضية انها تعمل علي رفع النتيجة في جميع المحافظات بالوقت الحالي علي مواقع الوزارة ولكن متبقي 20% من عملية التصحيح ومراجعة الاوراق الخاصة بطلاب للعملية الامتحانية ونتابع مع حضراتكم كافة التفاصيل .

وتجري حالياً عملية التصحيح النهائية في امتحانات طلاب وطالبات السادس التمهيدي بالعراق وستكون متاحة علي مواقع الوزارة بالساعات القادمة وحالة من الترقب الشديد من قبل طلاب تلك المرحلة من أجل الحصول علي النتيجة بالساعات القادمة وسوف نسعي لنوفرها لحضراتكم فور اعتماد النتيجة .