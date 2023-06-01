results : رابط فحص نتائج امتحان المراسلة جميع الولايات 2023 الديوان الوطني الجزائر inscriptic.onefd.edu.dz

رابط نتائج امتحان المراسلة جميع الولايات 2023 الديوان الوطني الجزائر inscriptic.onefd.edu.dz تم التصريح من قبل الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن نتائج امتحان اثبات المستوى وانها متاحة عبر موقعه الإلكترونinscriptic.onefd.edu.dz/releve و نشر الديوان ان نتائج امتحان اثبات المستوى لجميع الولايات لسنة 2023 يتم الاعلان عنها اليوم الاربعاء 31 مايو 2023.

نتائج امتحان المراسلة جميع الولايات 2023 الديوان الوطني

يمكننا كشف نتائج امتحان اثبات المستوى لجميع المتعلمين ويتم من خلال الخطوات التالية بعد الدخول الى موقع المركز المخصص لولايتك ومنها.

يتم الدخول الى رابط موقع اعلان النتائج inscriptic.onefd.edu.dz/releve

ثم يتم ادخال رقم التسجيل

واختيار الولاية

ثم يتم بعد ذلك ادخال تاريخ الميلاد

ادخال رمز التاكيد

الضغط على استعراض

علي الجميع اتباع الخطوات التالية للحصول علي النتيجة الخاصة بإمتحانات المراسلة بالجزائر والتي تم اعتمادها من قبل الديوان الوطني بالساعات الماضية.

مواعيد اعلان نتائج المراسلة

31 ماي 2023 الجلفة، مستغانم، تمنراست، باتنة، شلف، بسكرة، أدرار، سطيف.

01 جوان 2023 الجزائر، قسنطينة، ورقلة، سوق أهراس، بشار، الوادي، عنابة، تلسمان، المدية.

02 جوان 2023 الأغواط، سعيدة، تيزي وزو، سكيكدة، عين دفلى، بجاية، تيارت، تبسة، وهران.

نتائج المراسلة حسب الولايات 2023 inscriptic.onefd.edu