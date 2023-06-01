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results : رابط فحص نتائج امتحان المراسلة جميع الولايات 2023 الديوان الوطني الجزائر inscriptic.onefd.edu.dz
inscriptic.onefd.edu.dz
رابط نتائج امتحان المراسلة جميع الولايات 2023 الديوان الوطني الجزائر inscriptic.onefd.edu.dz تم التصريح من قبل الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن نتائج امتحان اثبات المستوى وانها متاحة عبر موقعه الإلكترونinscriptic.onefd.edu.dz/releve و نشر الديوان ان نتائج امتحان اثبات المستوى لجميع الولايات لسنة 2023 يتم الاعلان عنها اليوم الاربعاء 31 مايو 2023.
نتائج امتحان المراسلة جميع الولايات 2023 الديوان الوطني
يمكننا كشف نتائج امتحان اثبات المستوى لجميع المتعلمين ويتم من خلال الخطوات التالية بعد الدخول الى موقع المركز المخصص لولايتك ومنها.
- يتم الدخول الى رابط موقع اعلان النتائج inscriptic.onefd.edu.dz/releve
- ثم يتم ادخال رقم التسجيل
- واختيار الولاية
- ثم يتم بعد ذلك ادخال تاريخ الميلاد
- ادخال رمز التاكيد
- الضغط على استعراض
علي الجميع اتباع الخطوات التالية للحصول علي النتيجة الخاصة بإمتحانات المراسلة بالجزائر والتي تم اعتمادها من قبل الديوان الوطني بالساعات الماضية.
مواعيد اعلان نتائج المراسلة
- 31 ماي 2023 الجلفة، مستغانم، تمنراست، باتنة، شلف، بسكرة، أدرار، سطيف.
- 01 جوان 2023 الجزائر، قسنطينة، ورقلة، سوق أهراس، بشار، الوادي، عنابة، تلسمان، المدية.
- 02 جوان 2023 الأغواط، سعيدة، تيزي وزو، سكيكدة، عين دفلى، بجاية، تيارت، تبسة، وهران.
نتائج المراسلة حسب الولايات 2023 inscriptic.onefd.edu
- كما انه يمكن لجميع المترشحين لامتحان اثبات المستوى في جميع الولايات الجزائرية الاطلاع على نتائجهموالذي يتم من خلال الدخول على البوابة الالكترونية لموقع الديوان الوطني للتكوين والتعليم عن بعد inscriptic.onefd.edu.dz/releve
- كما انه قد انتهى الطلاب والطالبات المسجلين عن بعد من أداء امتحان إثبات المستوى دورة ماي 2023، ويمكننا ان نستعلم عنها من خلال الاستعلام عن نتائج امتحان المراسلة 2023 برقم التسجيل ويتم بعد ان يتم الانتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق في امتحانات الطلاب.
- حيث انه لم تستمر اعمال التصحيح سواء عدة أيام، وهناك بعض من الخظوات لكي يتم الحصول على نتائج امتحان إثبات المستوى 2023 لجميع ولايات الجزائر والتي سوف تعلن رسميا اليوم عبر رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أو موقع وزارة التربية الوطنية.