الدخول : رابط epedu.gov.iq نتيجة السادس الابتدائي التمهيدي العراق 2023 الدور الاول محافظة الرصافة pdf

رابط epedu.gov.iq نتيجة السادس الابتدائي التمهيدي العراق 2023 الدور الاول محافظة الرصافة تم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية عن الانتهاء من مرحلة التدقيق النهائية، ويتم ظهور على موقع الوزارة الرسمي وموقع نتائجنا، وقد بدأ الاختبارات النهائية بداية من يوم 21 من شهر مايو حتى يوم 28 من نفس الشهر، ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط epedu.gov.iq نتيجة السادس الابتدائي التمهيدي العراق 2023 الدور الاول محافظة الرصافة.

نتيجة السادس الابتدائي التمهيدي العراق 2023 الدور الاول

يبحث العديد من أولياء أمور طلاب الصف السادس الابتدائي الذين خاضوا الاختبارات، وقد تم المظالبة من وزير التربية والتعليم أن يصدر أوامره للجان التصحيح والذي يخص السؤال الثاني فرع أجتماعيات، وأن يأخذوا بعين الاعتبار إجابات أغلب الطلاب.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023

الولوج إلي موقع من خلال نسخ الرابط التالي في البحث https://results.mlazemna.com/tt23p/.

ثم الدخول علي الموقع وبعد ذلك تظهر لك :-

اختيار تحديد خانة “نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023”.

ثم كتابة جميع البيانات المطلوبة من “الاسم ورقم الجلوس واسم المدرسة التابع لها”.

ثم النقر علي خانة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023.

سوف تظهر نتيجة نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023.

وزارة التربية والتعليم العراقية

صرحت وزارة التربية في العراق أنه سوف تقوم برفع الطلاب 5 درجات، لمساعدتهم في النجاح والانتقال إلي الصف التالي.

حيث ان الطالب الحاصل على 45 درجة حتى 49 سوف يتم رفعها إلي 50 درجة، وهي درجة النجاح وهذا ينطبق على جميع المواد الدراسية.

كما تنتظر محافظات بغداد/ الرصافة/ الكرخ/ البصرة/ ذي قار/ ديالي/ كربلاء/ كركوك/ ميسان/ المثني/ النجف/ نينوي/ القادسية/ الأنبار/ بابل/ محافظة صلاح الدين/ الكرخ الأولى/ الكرخ الثانية/ الكرخ الثالثة الاعلان عن النتائج فور الإنتهاء من عمليات التصحيح، على حسب كثافة وعدد الطلاب بها.

اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية بالساعات الماضية توفير روابط مباشر للحصول علي نتائج السادس الإبتدائي التمهيدي بالعراق .